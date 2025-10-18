Afectado por numerosos escándalos, el príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales

Londres, VIVA – Príncipe Andréshermano Raja Inglés Carlos III anunció que renunciaría al título de nobleza del duque de York tras el escándalo de Jeffrey Epstein, el presunto abuso sexual de una niña menor de edad y sus interacciones con China.

Más temprano el viernes, el periódico The Times informó que el rey Carlos III estaba considerando despojar a Andrés de sus títulos mientras la monarquía casi alcanza un «punto de inflexión» luego de una serie de escándalos que lo involucran.



El príncipe Andrés mira mensajes de condolencia frente al castillo de Balmoral Foto : Owen Humphreys/Pool Photo vía AP

Más tarde, ese mismo día, el hermano del rey Carlos III declaró que en sus conversaciones con el rey y la familia real extendida, se llegó a la conclusión de que «las constantes acusaciones contra él interfieren con los deberes de Su Majestad y la Familia Real».

«He decidido, como debería, dar prioridad al servicio a la familia y al país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de las actividades públicas», dijo Andrew.

Continuó: «Con la aprobación de Su Majestad el Rey, sentimos que debo ir más allá. Por la presente declaro que no utilizaré los títulos ni los honores que me han otorgado».

Sin embargo, todavía «niega categóricamente cualquier acusación» en su contra.

La despojación permanente de Andrew del título de duque de York requiere la aprobación parlamentaria. Por lo tanto, la declaración de Andrew implica que sólo voluntariamente no usa el título pero sin renunciar a él por completo.

En los últimos años, Andrew ha estado en el punto de mira debido a su relación con Jeffrey Epstein. El periódico Daily Mail informó que en 2011, Andrew le dijo a Epstein que se quedaría con él luego de la publicación de una foto que mostraba a Andrew con una chica.

Andrew también es sospechoso de estar involucrado en el caso de violación de Virginia Giuffre, quien dijo que el príncipe la atacó en Londres cuando tenía 17 años.

En 2022, los informes de los medios dijeron que Andrew había pagado una compensación a Giuffre, pero sin admitir ninguna irregularidad. Debido a este escándalo, fue despojado de su título militar honorífico y del patrocinio real.

Giuffre fue encontrada muerta a los 41 años en Australia Occidental en abril de 2025. (Ant)