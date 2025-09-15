Afci Cineposium Cincinnati da la bienvenida al héroe de la ciudad George Clooney

El propósito principal de la Assn. de los comisionados de cine intl. Afces Cineposio Cincinnatique se ejecuta del 15 al 18 de septiembre es reunir a más de 200 asistentes de 35 condados en todo el mundo para eventos de redes, discusiones de paneles y notas clave que cubren todo, desde aprovechar la singularidad de una ubicación hasta asociaciones de marca, así como actuaciones de música en vivo y una noche encabezada por George Clooney.

Pero el evento también es un escaparate para Cincinnati, que en los últimos años ha presentado películas que incluyen «»Cascanueces«Protagonizada por Ben Stiller y porciones de»Superhombre. » El estado de Ohio ofrece un crédito fiscal del 30% sobre los salarios del elenco y la tripulación y otros gastos elegibles en el estado. El Cate Blanchett-Starrer tendrá una proyección del décimo aniversario en el Cineposium con la asistencia del director Todd Haynes.

«Vamos a estar en un lugar diferente cada día y cada lugar reflejará el tema de ese día, y esperamos reflejar el espíritu de Cincinnati, que es una ciudad muy artística con una comunidad empresarial fuerte que lo abraza», señala Kristen Schlotman, presidenta y directora ejecutiva de la película Cincinnati. «También queremos armar a las personas con más herramientas en su juego de herramientas para llevar a su región, su país, etc., y descubrir mejores formas en que puedan tener un impacto significativo en la economía creativa».

Este año se cumple el 50 aniversario de la AFCI y la 48ª edición del cineposium. La composición de los asistentes ha cambiado mucho desde los primeros días del evento, según Linn Sitler, corresponsal en tiempos de edad para el programa de televisión sindicado «PM Magazine», que ha sido comisionado de cine para la Fundación de la Comisión de Cine/TV del condado de Memphis & Shelby desde 1987.

En los viejos tiempos, «los comisionados de cine tal vez también trabajaron a tiempo parcial como secretario de la Oficina de Turismo», dice Sitler. «Ahora, puedes encontrar ex ejecutivos de estudio como comisionados de cine».

El último cineposio se celebró en Limerick, Irlanda, en mayo de 2023. En los años posteriores, la industria del cine y la televisión ha sido sacudida por duales huelgas laborales y una desaceleración de la producción.

«Si hubiera un tema [for Cinemposium Cincinnati]Lo llamaría resiliencia, porque la programación se centra exactamente en eso: la resiliencia frente a la adversidad y la resistencia en este momento de cambio sin precedentes «, dice Claire Brooks, quien fue nombrada directora ejecutiva de la AFCI en junio siguiendo un estado como directora de producción de Stephanie Allain’s Homegrown Pictures, donde produjo la característica 2024» que exhibió el perdón «. «Este evento se trata de encontrar soluciones para construir la infraestructura creativa que hace posible las historias, en cualquier medio, en cada rincón de este globo, ahora y en el futuro».

Cineposium Cincinnati será una especie de regreso a casa para Clooney, que aparecerá en una conversación el 15 de septiembre en el Megacorp Pavilion, donde hablará sobre películas, familiares y el futuro de la narración de historias. El actor pasó una gran parte de los años formativos (1968-1974) a 22 millas al norte del centro de Cincinnati en la ciudad de Mason, mientras que su padre trabajó como presentador de noticias local y fue anfitrión del hablador de televisión «The Nick Clooney Show». Clooney regresó en 2011 con su película «The Ides of March», que se filmó en lugares históricos, incluida Fountain Square.

«[Clooney] Parecía la persona adecuada para abrir la conferencia y dar la bienvenida a personas de todo el mundo, porque si bien podría ser una de las estrellas de cine más grandes del mundo, resultó ser de ese vecindario allí mismo «, dice Schlotman.