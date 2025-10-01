AEW Sets DC Comics Crossover Event con la Liga de la Justicia

Toda la lucha libre (Awe) se está asociando con DC Comics para un evento de crossover de cómics de dos números.

Ambas marcas operaron bajo el paraguas de Discovery Warner Bros. El crossover está escrito por Steve Orlando e ilustrado por Travis Mercer, con portadas de Lucas Meyer.

Unos luchadores como Mercedes Moné, Will Ospreay, Darby Allin, Jon Moxley, Swerve Strickland, «Hangman» Adam Page, «Timeless» Toni Storm, Willow Nightingale, Orange Cassidy y Kenny Omega se presentarán en los cómics. Deben unirse a los héroes de DC como Aquaman, Batman, Nightwing, Green Lanterns Guy Gardner y John Stewart, Hawkgirl, Zatanna, Wonder Woman y Harley Quinn.

Nuestros héroes deben recuperar «el gran cinturón galáctico y evitar una catástrofe cósmica», según la descripción oficial. Una edición de vista previa especial estará disponible exclusivamente para los fanáticos en New York Comic-Con. Se pueden encontrar más detalles a continuación.

Los fanáticos podrán comprar el crossover en los cómics, el sitio web de AEW y seleccionar eventos en vivo en 2026 en todo el país.

En una colaboración adicional, DC y AEW co-promocionarán DC KO, la serie de eventos DC que se lanzará en octubre desde Scott Snyder y Javier Fernández. DC Comics será el patrocinador presente para AEW Full Gear en noviembre.

AEW X DC en Nueva York Comic-Con

–Friday, October 10 at 5 pm ET – Javits Center, Room 409: AEW CEO, GM and Head of Creative Tony Khan will join former AEW Champion Jon Moxley, former AEW Champion Swerve Strickland, “Freshly Squeezed” Orange Cassidy, Willow Nightingale, with prolific comic writer Steve Orlando, artist Travis Mercer and moderator Frankie Smith, who will come together for a unique panel conversation, “Heroes, Villanos, espacios intermedios: lucha libre y narración cómica «. La discusión analizará dónde convergen los mundos de la lucha libre y los cómics dentro de AEW.

–Saturday, 11 de octubre a las 3 pm ET – Javits Center, DC Comics Booth #4365: Conoce a las estrellas AEW Jon Moxley, Willow Nightingale, Swerve Strickland y Orange Cassidy, junto con Steve Orlando de DC, Lucas Meyer y Travis Mercer para un firma especial del cómic de vista previa. Las pulseras para esta firma estarán disponibles el sábado por la mañana en el stand de DC entre las 10 a.m. y las 11 a.m. ET.