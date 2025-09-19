AEW Pay-Per-Views para transmitir en vivo en HBO Max comenzando con ‘All Out’

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Toda la lucha libre (Awe) Los eventos de pago por visión en vivo están llegando oficialmente a HBO Max.

El servicio de transmisión comenzará las transmisiones en vivo de las vistas de pago por visión de AEW (PPVS) a partir del 20 de septiembre con AEW All Out, que se originará en el escotiabank Arena en Toronto, Canadá. Continuando en todo, TNT y HBO Max emitirán una pelea de portón trasero del sábado: todo a partir de las 2 pm ET/11 AM PT el 20 de septiembre. El evento comienza a las 3 pm ET/12 pm PT.

AEW PPVS continuará estando disponible para Compra en otras plataformasincluido Video de Amazon Prime.

Cuando AEW y HBO Max (entonces solo Max) anunciaron su nuevo acuerdo de transmisión en 2024Se informó que los PPV en vivo llegarían a la plataforma además del pasado PPV Biblioteca, pero los detalles ahora están disponibles.

HBO Max transmitirá eventos AEW PPV sin anuncios, con todos los marketing y promociones de los eventos centrados principalmente en HBO Max. Los pedidos anticipados para AEW All out se lanzarán el 5 de septiembre, con suscriptores de HBO MAX con sede en Estados Unidos. Compre el PPV por el precio exclusivo de $ 39.99. La compra y el acceso al contenido de PPV pueden variar según el proveedor de suscripción.

Una vez que se completa una compra, los suscriptores pueden encontrar el evento en «Mis compras» a través de la página «My Stuff» en el menú HBO MAX. Después del evento, las repeticiones estarán disponibles exclusivamente durante seis meses para los compradores.

El nuevo acuerdo de AEW con Warner Bros. Discovery permitió a la programación AEW transmitir en vivo en HBO Max simultáneamente para los suscriptores estadounidenses y transmitir a pedido. Los dos espectáculos principales de AEW, «Dynamite» y «Collision», continúan al aire en TBS y TNT, respectivamente.

La noticia de los AEW PPVS que viene en vivo a HBO Max no se produce mucho después de que se anunciara que la nueva plataforma de transmisión de WWE y ESPN tenía asociado en la distribución de los eventos en vivo de WWEincluyendo programas emblemáticos como «WrestleMania» y «The Royal Rumble».

