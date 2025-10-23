Aespa regresa para saludar a los fanáticos en Indonesia, consulte cómo comprar entradas

Jacarta – Grupo de chicas asuhan SM Entertainment, aespa volvió a saludar a sus fans en Indonesia. Karina y sus amigos tienen previsto realizar su concierto titulado aespa LIVE TOUR – SYNK: aeXIS LINE – en YAKARTA el 4 de abril de 2025 en ICE BSD Tangerang.

Lea también: Meet and Greet en Yakarta, aespa canta la canción Whiplash y celebra el aniversario con sus fans



Según la cuenta oficial de Instagram del promotor Dyandra Global Edutaiment, las entradas para el concierto de Aespa se venden oficialmente desde el 1 de octubre de 2025. Hay al menos seis categorías de entradas para este concierto, desde la categoría 1 (prueba de sonido) hasta la categoría 6 (asientos).

Para la categoría 1 (prueba de sonido), las entradas se venden por 3.450,00 IDR. Mientras tanto, los billetes de pintura 2 se venden por 2.950.000 IDR, los billetes de pintura 3 se venden por 2,8 millones de IDR. Los billetes de categoría 4 se venden por 2.250.000 IDR, los de categoría 5 se venden por 1.850.000 IDR y los de categoría 6 se venden por 1,5 millones de IDR. Este precio no incluye el 10 por ciento de impuestos ni el 5 por ciento de tarifa de plataforma de venta de boletos.

Lea también: Momento de Bords y Zuu sorprenden a Aespa Aespa, Stra Kids en 2NE1



Basado en la información del promotor para las pinturas 1, 3 y 4, situándose con un sistema de cola de entrada. Mientras tanto, para los asientos de categoría 2, 5 y 6, se encuentran puestos con un sistema de numeración de asientos.

Para comprar boletos usted mismo, puede visitar el sitio www.dyandraglobal.com. Respecto a la compra de entradas para conciertos, 1 transacción con una compra máxima de 4 entradas.

Lea también: Filas de evidencia que provocaron rumores de que Winter está saliendo con Aespa y Sungchan de RIIZE



Para obtener información, además de estar ocupada con la agenda de la gira mundial, también se sabe que Aespa acaba de lanzar un mini álbum titulado Rich Man en septiembre de 2025. A mediados de septiembre, este álbum debutó en el puesto 12 del Billboard 200.

Este logro convirtió a Aespa en el primer grupo de chicas en tener 7 álbumes diferentes en el top 50 de la lista Billboard 200. No solo eso, el álbum Rich Man también ocupó el puesto número 3 en ventas de álbumes principales y las ventas de álbumes actuales también estuvieron en la misma posición.