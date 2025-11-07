Aeropuerto de Nueva Delhi India ¡Caos! 300 vuelos retrasados ​​debido a un error del sistema ATC

Nueva DelhiVIVA – Los problemas técnicos con el sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATC) interrumpen las operaciones en aeropuerto Delhi el viernes 7 de noviembre de 2025, lo que resultó en más de 300 vuelo retrasos nacionales e internacionales y afectando los planes de viaje de cientos de pasajeros.

Índigo, aire IndiaAir India Express, SpiceJet y Akasa Air dijeron que hubo retrasos en sus vuelos en el aeropuerto más transitado del país, que maneja alrededor de 1.500 vuelos diarios.

La Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) declaró que las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Delhi experimentaron retrasos debido a problemas técnicos con el Sistema de conmutación automática de mensajes (AMSS), que respalda los datos de control del tráfico aéreo.



Aerolínea Air India en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGIA), Nueva Delhi

«Los controladores aéreos procesaron los planes de vuelo manualmente, lo que provocó algunos retrasos. El equipo técnico está trabajando para restaurar el sistema lo antes posible. Apreciamos la comprensión y cooperación de todos los pasajeros y partes interesadas», escribió AAI, que proporciona servicios de navegación y control de tráfico aéreo, en X informó Heraldo de Deccan.

Delhi International Airport Ltd, que gestiona aquí el aeropuerto internacional Indira Gandhi, dijo en

Las autoridades dijeron que unos 300 vuelos habían sido retrasados, ya que los controladores de tráfico aéreo no pudieron obtener planes de vuelo automáticamente desde el jueves por la tarde, debido a problemas técnicos, que llevaron a los controladores de tráfico aéreo a preparar planes de vuelo manualmente con los datos disponibles.

Esto, dijeron los funcionarios, era un proceso que requería mucho tiempo y provocaba retrasos en los vuelos.

Hubo largas colas en las puertas de embarque y muchas personas se vieron obligadas a esperar dentro de la terminal del aeropuerto para obtener la información más reciente sobre vuelos.

Sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.com Indicó que el retraso en la salida del vuelo fue de aproximadamente 50 minutos en el aeropuerto.

«Debido a problemas técnicos continuos con el Sistema de conmutación automática de mensajes (AMSS) que respalda los datos del control de tráfico aéreo, los vuelos de todas las aerolíneas en el aeropuerto de Delhi y varios otros aeropuertos en la región norte están experimentando retrasos», escribió IndiGo en X.