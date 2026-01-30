AEML enfatiza la importancia de los ecosistemas en el desarrollo de vehículos eléctricos

Yakarta, VIVA – Aceleración vehículo eléctrico en Indonesia está empezando a mostrar una dirección más clara en consonancia con las políticas de estímulo del gobierno y la preparación industrial. Esta transición no afecta sólo a aspectos tecnológicos, sino que también concierne a la seguridad energética, el medio ambiente y la estructura industrial nacional.

Los vehículos eléctricos se consideran una solución a largo plazo para reducir la dependencia del fueloil importado. Además, adopta vehículo eléctrico Se cree que puede reducir la carga de los subsidios al combustible y mejorar la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas.

El Reglamento Presidencial Número 79 de 2023 es uno de los principales pilares del desarrollo ecosistema vehículo eléctrico. Esta regulación está diseñada para fomentar la adopción gradual de vehículos eléctricos y al mismo tiempo allanar el camino para fortalecer la industria nacional.

El secretario general de la Electric Mobility Ecosystem Alliance (AEML), Rian Ernest, cree que el desarrollo de los vehículos eléctricos no puede hacerse de forma aislada. Según él, un enfoque ecosistémico es la clave para garantizar que la política y la implementación de vehículos eléctricos sean sostenibles.

Rian enfatizó que una adopción más amplia de vehículos eléctricos brindará beneficios directos para la sociedad y el país. «Cuantos más vehículos eléctricos circulen, el impacto no sólo será en el medio ambiente, sino también en el fortalecimiento de la seguridad energética nacional», dijo en un debate celebrado en Yakarta, citado por VIVA Otomotif el viernes 30 de enero de 2026.

La AEML considera que el Decreto Presidencial 79/2023 es un instrumento importante para alinear los intereses del mercado y de la industria. Se considera que este reglamento proporciona certeza en la dirección de las políticas y al mismo tiempo abre espacio para la colaboración intersectorial.

Por parte del gobierno, el viceministro de empresas estatales, Rachmat Kaimuddin, dijo que la aceleración de los vehículos eléctricos es una estrategia nacional a largo plazo. Esta política tiene como objetivo responder a los desafíos ambientales y al mismo tiempo reducir la vulnerabilidad económica debido a las fluctuaciones de los precios mundiales de la energía.

Explicó que el Decreto Presidencial 79/2023 fue diseñado con un enfoque gradual, partiendo desde la apertura de mercados hasta exigir producción nacional. «El objetivo final no es sólo aumentar las ventas de vehículos eléctricos, sino también construir una base industrial y el dominio de la tecnología en Indonesia», afirmó Rachmat.

Se dice que la experiencia de la crisis energética de hace varios años es una lección importante para el gobierno. El aumento de los precios mundiales del petróleo muestra el gran riesgo de dependencia de las importaciones de combustible.

En cuanto a la evolución del mercado, se considera que los vehículos eléctricos en Indonesia están empezando a pasar de un segmento de nicho a uno convencional. La caída de los precios, la mejora de la tecnología de las baterías y el aumento de la elección de modelos son factores determinantes.