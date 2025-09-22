A+E Global contrata a Brian Weiss de Tegna como Jefe de Estrategia, Biz Dev

A+E Medios globales ha nombrado Tegna ejecución Brian Weiss Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Desarrollo de Negocios para su equipo global de ventas de contenido.

Según un lanzamiento emitido por la compañía el lunes que anuncia el nombramiento de Weiss, el ejecutivo «dará forma a la estrategia de crecimiento y el desarrollo de negocios en plataformas lineales, digitales, rápidas y emergentes. Asociarse con los jefes de las ventas de contenido global de A+E, los equipos rápidos e internacionales examinarán nuevas empresas, desarrollarán casos de inversión y desbloquean el valor de la biblioteca de contenido de A+E y la cartera de distribución».

Además, Weiss será el enlace de la compañía sobre finanzas, investigación y tecnología, liderando el despliegue de automatización e IA, entre otras áreas de innovación.

En su nuevo rol, Weiss informará directamente a un presidente global de licencias de contenido global de+E e internacional Steve MacDonald.

Más recientemente, Weiss fue Vicepresidente de Programación de Entretenimiento y Redes en Tegna, donde supervisó los canales que incluyen True Crime Network, Quest and Twist, así como la División Vault Studios Originals, la programación sindicada de Tegna y varios proyectos OTT.

Anteriormente, Weiss era presidente y gerente general de Cooper Holdings y parte del equipo de gestión original que desarrolló y lanzó Justice Network (2015) y Quest (2018) antes de su adquisición por TEGNA.

«Brian trae una rara combinación de inteligencia y profundidad de operación de tratos a su nueva posición», dijo MacDonald el lunes. «Se convierte en acuerdos complejos de múltiples capas en asociaciones duraderas, equilibra las necesidades de las partes interesadas con un enfoque transparente, basado en datos y conecta la narración de historias con la distribución para cultivar audiencias e ingresos. Ese conjunto de habilidades desbloqueará un nuevo valor en nuestras empresas lineales, digitales e internacionales».