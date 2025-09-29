¡Advertencia! Los vecinos indonesios tienen tiburones fantasmas, el precio es IDR 18.6 billones

Canberra, Viva -Es innegables que el siglo XXI ha demostrado que la guerra de drones es el futuro.

Leer también: El intercambio asiático con fluidez antes de la reunión del banco sental australiano que discute las tasas de interés



Aunque la mayoría de las personas consideran a los drones como aviones, y de hecho muchos tipos, también hay varios tipos de drones basados ​​en tierra y agua.

De hecho, Ucrania ha equipado sus barcos de drones para disparar misiles en aviones rusos, la primera tecnología, como se cita en el sitio. LataLunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Apoyo generalizado, ahora Australia reconoce el estado palestino



Esto muestra la capacidad de la superficie de la superficie de los vehículos (USV) en particular, pero hay muchos otros tipos de drones por ahí.

La Guerra de Rusia y Ucrania ha demostrado la importancia de varios tipos de drones, y otros países también están interesados ​​en adquirirlos.

Leer también: ¡Caliente! PM Australia expulsó al embajador iraní, cerró la embajada en Teherán



Armada o gobierno de Al Australia Recientemente compró una flota de vehículos submarinos que no son de agua (Uuv) Tiburón fantasma (Tiburón fantasma) Hecho por Anduril Industries, que aumentará significativamente la capacidad de los submarinos.

El gobierno australiano invirtió el AU $ 1.7 mil millones (Rp. 18.6 billones) en septiembre de 2025 para comprar el tiburón fantasma: el UUV autónomo extra grande se basó en un contrato de cinco años.

Este contrato surgió después de un vecino Indonesia Gastó alrededor de los $ 140 millones (RP1.5 billones) AU para desarrollar la plataforma Ghost Shark. Anduril Australia producirá el UUV del tiburón fantasma en el país.

Más de 40 empresas australianas participaron en la cadena de suministro de tiburones fantasmas, por lo que esta fue una inversión considerable en su tecnología.

El submarino australiano Al Australian Al Australiano existente se fortalecerá con este nuevo vehículo, que ofrece una variedad de capacidades diseñadas para mejorar la recolección de inteligencia y los ataques cinéticos.

Aunque el anuncio no mencionó cuántos tiburones fantasmas producir, la inversión de miles de millones de dólares australianos demostró que el número sería bastante grande.

Ghost Ghost Help Anduril Industries es un vehículo submarino autónomo extra grande (XL-AAV) que fue desarrollado conjuntamente por el contratista de defensa estadounidense y el Departamento de Defensa de Australia.

Aunque Australia ha realizado inversiones y compras iniciales, Anduril planea vender el UUV a otros países, incluidos los EE. UU.

La compañía envió una unidad a los Estados Unidos (EE. UU.) En agosto de 2024, donde la mayor parte de la capacidad del tiburón fantasma todavía se mantuvo en secreto. Ghost Shark está diseñado para misiones de sigilo y larga distancia.

Este barco tiene la capacidad de inteligencia, supervisión y reconocimiento (ISR) que es persistente y disruptiva, así como la opción de ataques que no se han revelado.

Teniendo en cuenta la capacidad de su carga, es probable que el tiburón fantasma tenga un peso pesado de torpedo 48 mortal hecha por la Armada o la Marina de la Armada o el Reino de Australia.

Los tiburones fantasmas se pueden lanzar desde la costa y desde los buques de guerra, por lo que es probable que tenga un rango muy lejano, aunque no se ha revelado.

Ghost Shark también se puede transportar utilizando aviones C-17A Globemaster III en contenedores de envío estándar, lo que permite la colocación en todas partes del mundo.

Es probable que UUV esté equipado con software de IA propiedad de Anduril, Lattice, que permitirá a Ghost Shark movilizar el dron en sí, aunque esto no se ha confirmado.

Del mismo modo, no se han revelado la velocidad y otras especificaciones del tiburón fantasma. Sin embargo, dada la ausencia de poste alto, este UUV parece elegante para moverse en agua.

Esto muestra que Ghost Shark puede ingresar y dejar el área objetivo más rápido que los submarinos tripulados, sin embargo, como la mayoría de las otras capacidades de tiburones fantasmas, esto sigue siendo especulativo en el momento de este escrito.