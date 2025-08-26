Advertencia de Microsoft Boss sobre despidos, la IA puede cambiar el trabajo rápidamente, pero muchas personas no están listas

Yakarta, Viva – Desarrollo de inteligencia artificial o AI Ahora se está volviendo más rápido e influye en varios aspectos de la vida, especialmente en el mundo del trabajo.

Leer también: Neutradc Summit 2025 celebrada: colaboración global actual, lanzamiento de IA Innovación



Muchas partes especulan que la IA puede causar una gran ola de terminación del empleo, pero las opiniones de los líderes tecnológicos en realidad destacaron problemas más complejos.

CEO Microsoft Ai Mustafa Suleyman enfatizó que sus preocupaciones no estaban en Despido Misa, pero a la capacidad de la comunidad para adaptarse a los cambios traídos por la IA.

Leer también: La encuesta llama al 70 por ciento de los trabajadores listos para enfrentar despidos



En la última entrevista, Suleyman dijo que la velocidad de transformación producida por AI a menudo excedía la capacidad de la comunidad para seguirla.

«Mi principal preocupación es que muchas personas no podrán adaptarse bastante rápido con los cambios traídos por la IA», dijo Suleyman, como se cita Times de la IndiaMartes 26 de agosto de 2025.

Leer también: Tiktok despidos de cientos de empleados, reemplazados por AI



Esta declaración muestra que los líderes tecnológicos están cada vez más preocupados no por la máquina que reemplaza a los humanos, sino por cómo las personas pueden adaptarse a los cambios que son tan rápidos.

Brecha de habilidades, no pérdida trabajar



Entrenador Microphii Mustafa Suleyman

Según Suleyman, quien dirigió a los consumidores de IA de Microsoft, incluidos los copilotos, los trastornos causados ​​por la IA podrían no eliminar el trabajo, pero lo cambiarían muy rápidamente para que los trabajadores tuvieran dificultades para recuperar la capacitación.

A partir del servicio al cliente hasta la codificación, la IA ha comenzado a cambiar la naturaleza del trabajo. Agregó que aquellos que no tenían acceso a la educación o la capacitación probablemente se retrasarían.

Se necesitan soluciones proactivas

Además de dar una advertencia, Mustafa Suleyman enfatizó la necesidad de precauciones.

El gobierno, las empresas y los educadores deben trabajar juntos para garantizar un programa de rehabilitación, la alfabetización digital y el acceso inclusivo a las herramientas de IA son una prioridad.

El objetivo es empoderar a las personas para que se desarrollen en una economía llena de IA, no solo sobreviviendo.

Además, Mustafa también destacó el fenómeno psicológico en desarrollo, que llamó ‘psicosis ai’.

Para aquellos que no están familiarizados, esta condición ocurre cuando las personas comienzan a perder conectividad con la vida real debido a interacciones excesivas con el sistema de IA.

Como se informa Interno de negociosSuleyman explicó la psicosis de la IA como «riesgos reales y en desarrollo» que pueden afectar fácilmente a las personas vulnerables que están demasiado inmersas en conversaciones con agentes de IA.

Esta condición afectará principalmente a los que se alinean entre los humanos y el motor se vuelve borrosa. De acuerdo a Interno de negociosSuleyman también le pidió a la industria de la tecnología que respondiera en serio a este riesgo y ayude a implementar algunas pautas éticas, que incluyen:

– Una explicación clara de las limitaciones de IA

– Monitoreo de signos de patrones de uso poco saludables

– Colaboración con profesionales de la salud mental para aprender y reducir los riesgos

Con el aumento de la interacción humana con la IA, la comprensión de los impactos sociales, psicológicos y profesionales es muy importante.