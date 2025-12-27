¡Advertencia de la policía de Garut! La ruta Kamojang-Cisewu es peligrosa durante las vacaciones de fin de año

garutVIVA – La policía no recomienda el uso de vehículos motorizados. pista alternativa cruzando Kamojang, Cijapati y Cisewu que conecta la Regencia Bandung y Garut, Java Occidental, durante la temporada navideña de fin de año porque la ruta es peligrosa.

«Se recomienda utilizar la ruta principal. Para estas vacaciones recomendamos no utilizar la ruta alternativa Kamojang, Cijapati o Cisewu», dijo el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Garut, inspector Aang Andi Suhandi, al margen de la seguridad de las rutas en la zona de Garut, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Dijo que la región de Garut tiene rutas alternativas, a saber, Cijapati en el distrito de Kadungora, luego Kamojang en el distrito de Samarang y Cisewu en la región sur de Garut, todas las cuales conectan con el área de Bandung.

Esta ruta, dijo, tiene condiciones de camino que tienen muchas curvas, subidas y bajadas bastante pronunciadas, por lo que hay que tener más cuidado, incluso el vehículo debe estar en óptimas condiciones.

«Evite rutas alternativas porque el clima es incierto, esperamos que haya deslizamientos de tierra u otros incidentes, etc.», dijo.

Según él, los usuarios de la carretera deberían poder utilizar la carretera principal Bandung-Garut, que se considera más segura, y recibir seguridad especial a lo largo de esta ruta.

Si hay congestión en un lugar, dijo, su partido actuará rápidamente para reducir el flujo de vehículos para que la velocidad de los vehículos vuelva a la normalidad.

«Simplemente utilice el carril principal, lo romperemos cuando haya congestión», dijo.

Hizo un llamamiento a las personas que quieran viajar a la zona de Garut para que primero garanticen su estado de salud y luego sus vehículos de dos o cuatro ruedas estén listos para viajar.

La policía en el área de Garut, dijo, está lista para brindar servicios para la comodidad y seguridad de los usuarios de la carretera durante la Operación Vela Lodaya 2025 en Navidad y Año Nuevo, y continúa recordando a los automovilistas que siempre obedezcan las señales e instrucciones de los oficiales. (Hormiga)