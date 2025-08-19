Aduanas y impuestos especiales abren sus voces sobre el reconocimiento viral de Camerún que perdió USD 5,000 después de ser examinado por oficiales

Tangerang, Viva -Main Aduanes y servicios de impuestos especiales Tipo de oficina Tipo de aduana (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta Airport (Soetta), Tangerang, Banten, dio una explicación relacionada con el reconocimiento de ciudadanos extranjeros (Hacer) Origen de Camerún que perdió Dinero Después de ser examinado por oficiales en el aeropuerto de Soetta hace algún tiempo.

Según el jefe de cumplimiento interno y servicios de información sobre Aduanas Soetta Hanif Adnan Zunanto que la acusación publicada por los extranjeros a través de la información de las redes sociales (redes sociales) no era cierta.

«Necesitamos aclarar que los pasajeros mencionados no son WN estadounidenses como circulantes, sino el titular del pasaporte de Camerún», explicó Hanif en Tangerang el martes.

Ambiente del aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang

Anteriormente, el 18 de agosto de 2025, el usuario de las redes sociales de @esty_linggar contó sobre la mala experiencia experimentada por su amigo, un ciudadano de los Estados Unidos, mientras estaba en la oficina de aduanas del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta.

Donde, su amigo en ese momento estaba siendo examinado por el oficial de aduanas. Sin embargo, el dinero por valor de 5,000 dólares estadounidenses o aproximadamente Rp.81 millones se perdió. Afirmó no saber quién tomó.

Además, la víctima había pedido a los oficiales de aduanas que revisen y muestren imágenes de CCTV. Sin embargo, la solicitud fue ignorada por varias razones.

Basado en la acusación, que su partido afirmó haber mostrado imágenes de CCTV a la persona en cuestión y su colega, incluso mostrado al Oficial de Seguridad del Aeropuerto de Soetta.

«Hemos mostrado las imágenes de CCTV. A partir de la grabación no hubo eventos de pérdida como se alegó», dijo.

Hanif dijo, además de que su partido también enfatizó que los extranjeros en cuestión no eran estadounidenses como circulantes, sino el titular del pasaporte de Camerún.

Por lo tanto, la acusación de pérdida ha sido resuelta y bien recibida por la persona en cuestión.

«Por lo tanto, la acusación de pérdida es incorrecta, y el problema ha sido resuelto y bien recibido por la persona en cuestión», dijo Hanif. (Hormiga)