Aduanas e Impuestos Especiales despidieron a 27 empleados en 2024 y procesarán legalmente a 33 personas en 2025

Jacarta – Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC) Ministerio de Hacienda a través del Director de Comunicación y Orientación al Usuario de Servicios DJBC, Nirwala Dwi Heryanto aseguró que su partido seguirá esforzándose por mejorar la calidad del desempeño de su agencia, incluido el fortalecimiento de la integridad de los recursos humanos (RR.HH.).

Esta fue la medida de DJBC después de la amenaza de congelar la agencia por parte del Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, si en el próximo año no hay mejoras internas en DJBC.

«Estamos comprometidos a dar un seguimiento firme a cada infracción disciplinaria, como parte del fortalecimiento de la calidad e integridad de los recursos humanos. Aduanas«, dijo Nirwala en su declaración del martes 30 de diciembre de 2025.

Aduana realiza Operación Trueno y Demeter

Informó que en 2024, la propia DJBC había despedido a 27 oficial relacionados con fraude e infracciones disciplinarias graves. Mientras tanto, en 2025 se tramitarán sanciones contra 33 empleados relacionadas con fraude e infracciones disciplinarias graves.

«La Aduana se compromete a realizar un seguimiento estricto de las infracciones disciplinarias cometidas por los empleados», afirmó Nirwala.

También afirma que a lo largo de 2025, el desempeño de DJBC ha mostrado resultados sólidos. Los esfuerzos incluyen fortalecer la supervisión, tomar medidas contra las violaciones aduaneras e impuestos especiales, así como optimizar los ingresos estatales.

Nirwala asegura que este desempeño se construya a través de un equilibrio entre las funciones de facilitación, aceptación y supervisión. «El equilibrio de los tres es una base importante para mantener el cumplimiento, proteger la industria nacional y garantizar que se mantengan los ingresos estatales», dijo Nirwala.

Mientras tanto, en términos de ingresos, Nirwala informó que hasta noviembre de 2025, Aduanas e Impuestos Especiales habían recaudado 269,4 billones de rupias. Esta cifra creció un 4,5 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior o año tras año (interanual), con un logro del 89,3 por ciento del objetivo del presupuesto presupuestario para 2025.

Detalló que la realización de estos ingresos consistió, entre otras cosas, en derechos de importación por valor de 44,9 billones de rupias, o una disminución del 5,8 por ciento. Mientras tanto, los ingresos por derechos de exportación alcanzaron los 26,3 billones de rupias, o crecieron un 52,2 por ciento. Impulsado principalmente por el aumento del precio del aceite de palma crudo (CPO) en el mercado global.

Mientras tanto, los ingresos reales del sector de impuestos especiales se registraron en 198,2 billones de rupias, o crecieron un 2,8 por ciento (interanual). Este logro se logró, a pesar de que se enfrentó a una disminución en la producción de cigarrillos, especialmente de cigarrillos de clase I.