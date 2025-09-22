‘Adriana Paz de Emilia Pérez para protagonizar’ mi vida con él (Che) ‘

La estrella de ‘Emilia Pérez’ Adriana Paz y ‘Sociedad de la nieve‘El principal Agustín Pardella protagonizará la historia no contada de Hilda Gadea, la primera esposa del revolucionario Ernesto’Eso‘Guevara.

Basado en las memorias de Gadea, «Mi vida con él (Che)» («Mi Vida Cont (Che))» se convierte en la mujer cuya influencia fue fundamental para dar forma a la visión política de uno de los íconos más significativos del siglo XX, pero cuya voz se perdió en gran medida en la narración de la suya.

Production Salado Companies (Uruguay) y Arboleda (Argentina) han unido fuerzas para adaptar sus memorias para la pantalla grande. Silvina Estévez, mejor conocida por sus documentales «años cortos, días eternos», «Me gusta When You Speak» y «School of-R-Life», está unido para dirigir la característica narrativa.

Ambientada en la década de 1950, la película volverá sobre la reunión trascendental entre un joven Ernesto, mucho antes de convertirse en «Che», e Hilda, un economista peruano, intelectual y activista, cuya aguda visión política y energía dejaron una marca duradera en su camino. En esencia, la historia profundiza en su vínculo romántico, el viaje de Hilda a través de la maternidad y la elección agonizante que finalmente dio forma a su vida: permanecer al lado de su hija o seguir el llamado de la Revolución.

«Hilda Gadea no es solo la esposa del Che. Es una mujer con ideas fuertes, profesional, activista y madre. Como directora, estoy profundamente conmovido para tener a Adriana Paz, una actriz de inmensa sensibilidad y fuerza, encarnado Hilda», dijo Estévez.

Paz dijo: «Interpretar a Hilda Gadea es a la vez un privilegio y una tremenda responsabilidad. Su historia nos recuerda que detrás de cada figura histórica hay voces que merecen ser escuchadas, especialmente las voces de las mujeres que influyeron y transformaron su tiempo. Ser parte de esta película es una forma de llevar esa memoria a la vida y cuestionar la historia que se cuenta la historia. Más allá, ser parte de una producción lateral que los Estados Unidos a través del español y nuestro español y nuestro español y nuestra memoria es profunda que se cuestiona la historia. a mí.»

El actor argentino Agustín Pardella, conocido por su papel en la aclamada «Sociedad de la nieve» de Ja Bayona, interpretará a Ernesto Guevara.

«Celebro que este es un proyecto contado por las mujeres. Creo firmemente que hay formas de ver el mundo que solo existen si se nos da la oportunidad de ponerlas en la pantalla. Así como Hilda entendió que la economía era una herramienta de poder, también lo es la película».

Ahora en el desarrollo, el proyecto está buscando socios de producción internacionales para ayudar a dar vida a una historia que teje lo personal y lo político en una narrativa poderosa y globalmente resonante.