Adriana Diaz y Kelly O’Grady nombradas presentadoras de ‘CBS Saturday Morning’

Noticias CBS ha elegido su nuevo equipo de presentadores de dos personas para “CBS Saturday Morning”: Adriana Díaz y Kelly O’Grady.

El sábado 10 de enero, Díaz y O’Grady debutarán como copresentadores de “CBS Saturday Morning”, en vivo desde Studio 57 en el CBS Broadcast Center en la ciudad de Nueva York. El programa de dos horas se transmite los sábados de 7 a 9 am, hora del Este. Los dos presentadores anteriores de “CBS Saturday Morning”, Michelle Miler y Dana Jacobson, dejaron CBS el año pasado, antes de la llegada de Bari Weiss a CBS News.

Además, Díaz y O’Grady alternarán tareas diarias de coanfitrión en CBS NEWS 24/7 MORNINGS (9:00-11:00 a. m., hora del este), con el presentador destacado de CBS MORNINGS, Vladimir Duthiers, en CBS News 24/7, la red nacional de transmisión gratuita de noticias de CBS News.

Díaz continuará en su función, informando a través de las plataformas de CBS News, y O’Grady seguirá cubriendo negocios, tecnología y economía.

“CBS Saturday Morning”, producido por el productor senior de transmisiones Tony Dipolvere y el galardonado equipo de CBS MORNINGS, ofrece dos horas de reportajes originales y una mirada en profundidad a las principales noticias de la semana. La transmisión, conocida por sus segmentos exclusivos The Dish y Saturday Sessions, ofrece conversaciones interesantes con artistas, autores, chefs y músicos de talla mundial.

«Queremos que nuestra audiencia se vaya con una mejor comprensión de las historias que están dando forma a sus vidas y al mundo que los rodea», dijo Shawna Thomas, productora ejecutiva de «CBS Morning». «La combinación única de experiencias de Adriana y Kelly lo hará posible. Estamos entusiasmados de que nuestros espectadores comiencen sus fines de semana con ellas».

Díaz dijo: «SATMO’ es una verdadera familia que siempre me ha dado la bienvenida y me ha brindado oportunidades increíbles para contar historias en profundidad. El programa tiene una larga historia de periodistas fenomenales que lo han dirigido, y espero honrar ese legado junto a Kelly, quien es una socia maravillosa. ¡Espero pasar los sábados por la mañana junto con nuestros espectadores!»

O’Grady comentó: «Ayudar a las personas a comenzar su fin de semana de una manera reflexiva y edificante es una responsabilidad que valoro profundamente; estoy encantado de emprender eso con Adriana. Y en un momento en que los problemas económicos están dando forma a las decisiones cotidianas de las personas, estoy orgulloso de continuar con mis informes comerciales para ayudar a brindar claridad y contexto cuando más importa».

Díaz se unió a CBS News en 2012 y anteriormente se desempeñó como copresentador de CBS MORNINGS PLUS, presentador de la edición del sábado de CBS WEEKEND NEWS, corresponsal de CBS News en Asia con sede en China y corresponsal con sede en Chicago. A principios de 2023, Díaz y el equipo de CBS News dieron a conocer la historia del descubrimiento de documentos clasificados en un grupo de expertos de Washington de la época del presidente Joe Biden como vicepresidente. Ha entrevistado a periodistas como la ex estrella de la NFL Colin Kaepernick, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y Tom Hanks. Díaz pasó un mes cubriendo el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, y formó parte del equipo de CBS News que ganó un Emmy especial de noticias destacadas por 39 DAYS, un documental en horario estelar sobre el movimiento estudiantil de Parkland. También cubrió los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Díaz habla español y francés y mandarín avanzados. Estudió asuntos públicos e internacionales en la Universidad de Princeton y obtuvo una doble maestría en asuntos públicos y administración pública de la Universidad de Columbia y del Institut d’Etudes Politiques de París de Francia.

O’Grady se unió a CBS News en 2024 como corresponsal de MoneyWatch que informa sobre las últimas noticias financieras y tendencias económicas. Conocido por simplificar temas complejos, O’Grady ha informado sobre cómo los aranceles impactan a las pequeñas empresas y a los consumidores, la política de la Reserva Federal y las decisiones sobre tasas de interés, incluida la obtención de una entrevista exclusiva con un presidente de la Reserva Federal. Más allá de los negocios, O’Grady ha informado sobre las principales historias deportivas, cubriendo a los atletas de la NCAA que superan los desafíos NIL, el nuevo equipo NWSL en Boston y cubrirá los Juegos Olímpicos de Milán. Anteriormente, O’Grady fue corresponsal y presentadora suplente en Fox Business, donde se centró en negocios, mercados y tecnología, liderando la cobertura de historias importantes como la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y el juicio por fraude criptográfico de Sam Bankman-Fried. Antes de las noticias, O’Grady comenzó su carrera trabajando en finanzas y obtuvo su MBA y su licenciatura en la Universidad de Harvard.