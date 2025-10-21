Adriana Barraza se une a la comedia ‘Cut Off’ de Jonah Hill

Nominado al premio de la Academia Adriana Barraza se ha unido al elenco de Jonás colinaLa próxima comedia de Warner Bros. “Cortar» Variedad ha aprendido exclusivamente.

La película sigue a un par de hermanos ricos que de repente se ven separados de sus padres. Barraza interpretará al entrañable cuidador familiar, junto a Hill, Kristen Wiig, Bette Midler y Nathan Lane.

Hill dirigirá “Cut Off” a partir de un guión que coescribió con Ezra Woods. También producirá junto a Matt Dines y Ali Goodwin bajo su marca Strong Baby. Jesse Ehrman y Zach Hamby están supervisando el proyecto para Warner Bros., que ha programado el estreno de la película en cines a nivel mundial el 17 de julio de 2026.

El proyecto es una de las pocas comedias de estudio que actualmente se filmarán en California, y la producción está programada para comenzar este otoño. Recibió un crédito fiscal de 10 millones de dólares, como Variedad también reportado exclusivamente.

Barraza es ampliamente reconocida como una de las actrices latinas más exitosas del cine y la televisión, con más de cinco décadas en la industria del entretenimiento. Obtuvo una nominación al Premio de la Academia como mejor actriz de reparto por su actuación en “Babel” (2006) de Alejandro González Iñárritu, convirtiéndose en una de las 13 latinas en recibir una nominación al Oscar y una de las seis actrices mexicanas.

Sus otros créditos notables incluyen “Amores Perros”, también dirigida por Iñárritu; “Cake”, junto a Jennifer Aniston; y el éxito mundial de Netflix “We Can Be Heroes”, dirigido por Robert Rodríguez. En 2024, recibió una nominación al Emmy Internacional como mejor actriz por su papel en “El Último Vagón”, además de ser una de las homenajeadas en la 4ta Celebración del Cine y Televisión Latino por su actuación en “Mi amigo pingüino” de Roadside Atracciones.

Más recientemente, interpretó a Nana, la favorita de los fanáticos, en la película de superhéroes de DC Studios “Blue Beetle”, junto a Xolo Maridueña y dirigida por Ángel Manuel Soto. Próximamente se la verá en la próxima serie de Amazon Prime Video, “El Gato”, protagonizada por Diego Boneta, cuyo estreno también está previsto para 2026.

Barraza está representada por Innovative Artists y DePaz Management.