Adrian Wibowo fue llamado por el equipo nacional indonesio, ¿necesita naturalización?

Yakarta, Viva – Presidente Pssi Erick thohir seguro que Adrian Wibowo No es necesario naturalizarse para poder defender Equipo nacional indonesio.

Adrian Wibowo, quien actualmente juega para Los Angeles FC, se cree que es uno de los jugadores que tiene la oportunidad de defender al equipo nacional indonesio en el futuro. El miércoles por la mañana, a través de su cuenta oficial de Instagram, LAFC dijo que el jugador recibió la llamada del equipo nacional de Indonesia.

Los Angeles FC (LAFC) anunció noticias orgullosas del fútbol indonesio. Su joven jugador, Adrian Wibowo, recibió oficialmente un llamado para fortalecer al equipo nacional indonesio en el evento de la jornada de la FIFA contra Taiwán y el Líbano.

«Adrian Wibowo es diferente (no es necesario ser naturalizado) porque nace en Indonesia, solo esperamos el proceso. Por supuesto, estos dos jugadores (con Miliano Jonathans), parte del fortalecimiento de nuestro equipo nacional, esta es ciertamente la parte atacante que realmente necesitamos en este momento», dijo Erick después de asistir a la juramento de la ceremonia del WNI realizada por el Miliano en el ministerio de la ley, Jakarta.



Jugador de Los Ángeles FC, Adrian Wibowo

Adrian nació en Los Ángeles, EE. UU., En enero de 2006. Luego comenzó su carrera futbolística al ingresar a la Academia LA FC a la edad de 12 años.

Después de cinco años de estar en la Academia, Adrian subió los pasos para ingresar al mundo del fútbol profesional ingresando al equipo principal de La FC. Contó que había defendido LA FC dos veces en la Liga de los Estados Unidos esta temporada.

La sangre de Adrian fue obtenida de su padre que nació en Surabaya. Debido a que Adrian nació en los Estados Unidos, podría convertirse legalmente en ciudadano estadounidense y tener la oportunidad de defender al equipo nacional del país.

Incluso ha defendido al equipo nacional de EE. UU. En el nivel U-17. De acuerdo con las regulaciones de ciudadanía, debido a que Adrian actualmente tiene solo 19 años, todavía puede optar por defender a Indonesia o los Estados Unidos. (Hormiga)