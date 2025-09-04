ADRIAN WIBOWO aparentemente no había podido caer durante el equipo nacional indonesio contra Taiwán

Surabaya, vivo – Gerente Equipo nacional indonesio Sumardji dijo que el futbolista de Los Ángeles FC Adrian Wibowo No puedo competir en el partido de partido de la FIFA contra Equipo nacional de Taiwán Y Equipo nacional libanés que se celebró en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT) Surabaya.

«Todavía no, Andrian no lo ha hecho», dijo Sumardji cuando los reporteros se cumplieron durante el entrenamiento del equipo nacional indonesio en el estadio Surabaya GBT el jueves.

Explicó que el proceso de Adrian para convertirse en ciudadano indonesio era similar a Elkan Baggott porque uno de sus padres todavía era ciudadano.

Sin embargo, continuó, el pasaporte podría haber expirado para que todavía estuviera en proceso de reactivación.

«De modo que el proceso de encender el pasaporte primero, después de eso, solo automáticamente puede convertirse en un ciudadano indonesio», dijo.

En cuanto a aquellos que pueden someterse a un partido contra Taiwán y el Líbano en el día del partido de la FIFA, están Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans cuyo proceso de naturalización se ha completado.

De modo que, como regulación, todos los jugadores que han estado presentes en Surabaya pueden implementarse.

Sin embargo, dijo Sumardji, si ingresó al acuerdo de alineación inicial o no, todas las decisiones del entrenador después de llevar a cabo capacitación oficial.

«Más tarde veremos durante esta capacitación oficial, porque está relacionado con el que estará alineado, por supuesto que no ahora, mañana, solo sale», dijo.

El equipo nacional de Indonesia jugará dos partidos del Día de los Matches de la FIFA titulada Serie de Campeonato Garuda contra Taiwán y Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Estos dos partidos son parte de la preparación del equipo nacional indonesio antes de la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en octubre contra Arabia Saudita e Irak. (Hormiga)