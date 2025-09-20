Adrià García regresa a la animación con ‘El tesoro de Barracuda’

Casi 18 años después de que su característica debut «Nocturna» ganó el premio Goya a la mejor película animada, Adrià García vuelve a animación con «El tesoro de Barracuda. » Vendido por Filmax, la película, que tiene su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián (19-27 de septiembre), está adaptado del libro homónimo de Llanos Campos y sigue a una joven huérfana que accidentalmente termina en un barco pirata dirigido por el capitán titular.

Hablar con Variedad Antes del Festival Vasco, García atribuye el largo descanso entre dos características animadas (dirigió la acción en vivo «My Family and the Wolf» en 2019) hasta el momento en que lleva despegar un proyecto. La idea del «Tesoro de Barracuda» se originó en el reconocido productor Valérie Delpierre en Inicia Films («Summer 1993», «20,000 especies de abejas») durante la pandemia, cuando García tuvo tiempo de sentarse con ella en casa y pensar en la mejor manera de abordar la historia.

«Incluso si la idea original vino de Valérie, fue una buena oportunidad para mí», observa. “Era un material que disfruté. Nos hemos acercado a la historia con mucha libertad, pero quería preservar la construcción mundial del libro. [The original artwork] fue lo que me hizo enamorarme del proyecto. También fue un desafío interesante tener esta referencia, pero hacer que sea nuestra, jugar con el espíritu de las ilustraciones, que son estos hermosos personajes dibujados a mano de proporciones salvajes, algunos personajes realmente divertidos «.

Originalmente, Delpierre pensó en hacer la película en acción en vivo. «Nunca antes habían trabajado con animación», recuerda el director. «Cuando vinieron a mí, ya estaban trabajando en una versión del guión, pero no estaban muy seguros de si querían ir con la animación. Se sentía bien porque el libro ya tenía ilustraciones y esos piratas de cuento de hadas. Todo estaba allí ya estaba allí, por lo que tenía sentido hacerlo una animación».

El tesoro en la película solo se puede encontrar siguiendo instrucciones en un libro, y, aunque ni un solo pirata está alfabetizado, el joven huérfano apodado con amor Sparkie fue educado convenientemente por monjas y garantiza que su estadía en el barco enseñe a su nuevo equipo cómo descifrar las palabras en una página. En esto, el bellamente animado «El tesoro de Barracuda» es sobre piratas, sí, pero también una fábula conmovedora sobre el poder de la lectura para promover la conexión y la importancia y el valor de las familias elegidas.

Al comentar sobre lo que lo atrajo de la historia, García dice que encontró la idea de cómo los piratas interactúan con los niños en este mundo para ser «muy especial». «Estos no son piratas realistas; no están haciendo cosas piratas reales», continúa. «Es una imagen que ha crecido a través de la literatura y las películas, de los piratas que son casi como niños.

«El tesoro de Barracuda» cortesía de las películas de Inicia

Al reunir a su equipo, García hizo un punto de reclutar creativos fuera del mundo de la animación. El director de arte, Enrique Fernández, es un diseñador de cómics con quien el director comenzó a trabajar hace muchos años, por ejemplo.

«Desarrolló su carrera como artista de cómics, y realmente me gustó lo que estaba haciendo, incluso si no tuviéramos la oportunidad de trabajar en un proyecto de este tipo», dice. «Para esto, me acerqué a él con alguna reserva porque no estaba convencido de que quisiera hacer animación, pero realmente lo hizo lo suyo, esto es lo que quería, las personas que trajeron lo suyo al proyecto. Quería conocer a personas de las que podía aprender».

Cuando se le preguntó cuánto ha cambiado el mundo de la animación, especialmente la animación europea, en las casi dos décadas desde «Nocturna», García dice que se ha «convertido en algo completamente nuevo».

«Cuando comencé a trabajar en animación, solo había los grandes estudios estadounidenses como Disney», dice. «Ahora, al menos aquí en Europa, es tan rico y diferente. Parece que hay muchas oportunidades para encontrar diferentes formas de hacer cosas y diferentes audiencias para trabajar. Es realmente alentador. Al ver todos estos proyectos, no puedes evitar ser un poco humillado. Hay personas en todas partes que hacen cosas que se ven tan interesantes. Es un entorno muy rico para la animación en este momento».

El cineasta enfatiza que, si bien siempre hay crisis y «no hay tantos trabajos y oportunidades como nos gustaría», todavía hay «una gran cantidad de proyectos interesantes». «Y no me refiero a solo uno o dos grandes proyectos franceses que solíamos tener», agrega.

¿Tomará otras dos décadas a García lanzar otra función animada? Él no espera, pero por ahora, está disfrutando del «gran alivio» de terminar con su último.

«Quiero llegar a cierta distancia del proyecto y solo ver las reacciones. No tengo expectativas; lo que tengo es una sensación de logro porque logramos hacer lo que queríamos. Quiero disfrutar el momento. Nunca se sabe lo que va a pasar con una película, por lo que debe intentar disfrutar de todo lo que sucede cuando va a un festival».

«El tesoro de Barracuda» es producido por Valérie Delpierre en Inicia Films, con Álex Cervantes y Álvaro García en Hampa Studio en coproducción con Raphaële Ingberg de la belvisión de Bélgica.