Adquisición total, BNBR controlará la propiedad total de la carretera de peaje Cimangggis-Cibitung

Yakarta, Viva – PT Bakrie & Brothers TBK (Bnbr) adquirirá una propiedad del 90 por ciento existencias En PT Cimmanggis Tollwass (CCT), a través de un niño de negocios PT Indonesia (BTI).

Con una porción del 10 por ciento de las acciones de CCT que BTI había tenido anteriormente, entonces Adquisición Esto luego cumplirá con la propiedad total de BTI de la carretera de peaje Cimangggis-Cibitung.

La directora y directora ejecutiva de BNBR, Anindya Bakrie, dijo que esta transacción se llevó a cabo para aprovechar las oportunidades estratégicas para adquirir toda la propiedad de acciones de CCT, de Pt Sarana Multi Infrastruktur (Smi) y Pt Waskita Toll Road (WTR).

«La compañía considera que esta oportunidad proporciona el impulso adecuado para consolidar la propiedad total de CCT», dijo Anindya en su declaración, el jueves 11 de septiembre de 2025.



Anindya Bakrie en Mki – Ri -peru Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El 10 por ciento de la propiedad de PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) a través de BTI, tanto directamente como a través del grupo empresarial, convirtió a BNBR como uno de los accionistas desde el comienzo del CCT.

Además, las acciones de CCT como BUJT de la sección de peaje Cimanggis-Cibitung actualmente también son propiedad de PT Sarana Multi Infraestructura (SMI) de 55 por ciento y PT Waskita Toll Road (WTR) del 35 por ciento.

«La principal consideración de esta transacción es fortalecer la posición del grupo empresarial de la compañía en el sector de infraestructura nacional, en línea con la estrategia comercial a largo plazo de la compañía que se centra en desarrollar infraestructura y fabricación», dijo Anin.

Con 100 por ciento Se espera que la propiedad de las acciones de CCT, BNBR, pueda optimizar la sinergia empresarial, aumentar el control operativo y estratégico sobre los activos de carretera de peaje, y fomentar contribuciones de ingresos sostenibles y significativas al desempeño consolidado de los grupos comerciales de la compañía en el futuro.

«Con el posible aumento de los ingresos por año en el mediano plazo, más del 25 por ciento de los ingresos totales de la compañía», dijo.

El subdirector de BNBR, Ardiansyah Bakrie agregó, el valor total de la transacción de adquisición alcanzó RP 3.56 billones. Los detalles, el valor total del accionista de RP

A saber, con un valor total de RP 2.56 billones, que es el principal del préstamo del accionista. Esta cuenta por cobrar se convertirá en acciones de stock en CCT, para fortalecer la estructura de capital CCT en el futuro.

«Los fondos para adquisiciones y también cuentas por cobrar por la compañía provienen de la compañía financiada por préstamos de ADH Jackpot SPV Limited, una subsidiaria de una empresa matriz de inversión domiciliada en los Emiratos Árabes Unidos. Con un total de US $ 312 millones o equivalente a Rp 5.14 billones», dijo.