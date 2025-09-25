Adquisición oficial de Manulife de Schroders

Yakarta, Viva – Manulife Wealth & Asset Management y Schroder Investment Management Limited anunció la firma del acuerdo en el que PT Manulife Asset Management Indonesia (Mami) Adquirido oficialmente PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia).

Esta adquisición optimizará la combinación de experiencias en profundidad de las dos compañías y ampliará una variedad de soluciones de inversión de clase mundial para los clientes.

Se espera que esta transacción se complete después de que se cumplan ciertos requisitos de cierre (incluida la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros/OJK).

Hasta que el proceso de adquisición se complete por completo, las dos compañías continuarán operando de forma independiente y mantengan el cumplimiento total de todas las regulaciones aplicables. Aun así, el valor de adquisición no se reveló.

La presencia de Manulife Wealth & Asset Management en Indonesia comenzó en 1996 con el establecimiento de Mami, quien ahora es uno de los grandes gerentes de inversiones en Indonesia.

Mami ofrece una serie de soluciones de inversión integrales, que incluyen fondos mutuos, contratos de gestión de fondos y productos basados ​​en la sharia.

Al 30 de junio de 2025, Mami administró activos de RP101.7 billones y atendió a más de 2.5 millones de clientes. Esto refleja una fuerte raíz local y diversas plataformas de servicios financieros.

Mientras que Schroders había operado en Indonesia en 1991, y estableció un negocio de gestión de inversiones seis años después.

Schroders Indonesia está firmemente enfocado en las ventajas y soluciones del cliente, así como en brindar servicios integrales de inversión para ayudar a los clientes a alcanzar objetivos financieros.

Schroders Indonesia también ha formado un equipo de inversión local sólido y ha desarrollado una red de distribución sólida, además de establecer asociaciones profundas con inversores institucionales líderes.

A partir de junio de 2025, Schroders Indonesia administró fondos de más de RP56 billones.

La adquisición de Mami sobre Schroders Indonesia confirma el compromiso a largo plazo de Manulife con el mercado indonesio y fortalece la capacidad de servir a una base de clientes más amplia con capacidades de inversión superiores.

La combinación de experiencia local e información global hace que Mami sea la primera opción para los inversores.

«Esta adquisición es una continuación del viaje de las dos compañías, uniendo los mejores talentos y experiencia para mejorar las capacidades, así como presentar soluciones de inversión con una mejor calidad para los clientes», dijo el presidente del presidente y jefe de ejecutivo Mami, AFIFA, a través de su declaración oficial, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el director presidente y jefe del ejecutivo de Schroders Indonesia, Michael T. Tjoajadi, afirmó apreciar enormemente la confianza que brinda clientes y socios en las últimas tres décadas, que se convirtió en la base del proceso de adquisición.

«Estamos entusiasmados con las nuevas oportunidades que se crearán, no solo para nosotros sino también para los clientes y para todo el equipo», dijo.