Riad, Viva – Artes electrónicas (EA), uno de los principales fabricantes de juegos en el mundo, acordó ser adquirido por un consorcio LED Arabia Sauditacon un valor de US $ 55 mil millones (RP917 billones).

El consorcio del comprador incluye el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), la firma de capital privado de Silver Lake y Affinity Partners, propiedad de Jared Kushner, hijo del presidente estadounidense Donald Trump.

PIF desviará su propiedad de acciones en un 9.9 por ciento en EA, y el acuerdo será financiado por un capital de US $ 36 mil millones (RP600 billones) y una deuda de US $ 20 mil millones (RP333.5 billones), según el anuncio oficial de EA citado de Rusia hoyMiércoles 1 de octubre de 2025.

La cartera de juegos de EA incluye algunas de las franquicias de juegos más conocidas del mundo como FIFABattlefield, leyendas de Apex, Los simsPlantas vs. zombis, y Necesidad de velocidad.

Descrito como la adquisición de los mayores patrocinadores de efectivo privado en la historia, se espera que este acuerdo comercial acelere la toma de decisiones y abra nuevas oportunidades, especialmente en el mercado internacional.

Este Acuerdo ha sido aprobado por la Junta Directiva de EA. La compañía productora de juegos estima que la transacción Jumbo se completará en el primer trimestre de 2027.

Después de la finalización, EA ya no se registrará en la Bolsa de Valores Públicos y operará como una empresa cerrada (ser privado).

La industria del juego ha entrado en el período de reestructuración después del aumento durante Pandemi Covid-19. Las acciones de EA se han desempeñado muy por debajo del S&P 500 durante los últimos cinco años.

A principios de este año, las acciones de EA cayeron un 17 por ciento en un día después de una ventas decepcionantes de la última versión de la serie de simulación de fútbol EA FC25.