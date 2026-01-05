Adoración y vacaciones seguras, líderes religiosos y residentes aprecian la seguridad de la policía de Metro Jaya durante la Navidad

Yakarta, VIVA – Durante la celebración se sintió un ambiente seguro y confortable. Natal 2025 y Año Nuevo 2026 en el área de Yakarta y sus alrededores.

Estas condiciones propicias fueron sentidas directamente por los líderes religiosos y la comunidad, gracias seguridad y servicio de línea Policía Metro Jaya en sinergia con varias partes.

El agradecimiento vino del padre Aan, párroco de la parroquia de Cikarang. Iglesia Madre Teresa. Admitió que gracias a la seguridad adicional de la policía, la comunidad pudo celebrar los servicios religiosos navideños con calma y solemnidad.

«Yo, el padre Aan, pastor parroquial de Cikarang de la Iglesia Madre Teresa, quisiera expresar mi agradecimiento a la policía de la República de Indonesia, especialmente a la policía metropolitana de Bekasi, que ha llevado a cabo la seguridad para que las celebraciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 se desarrollen de forma segura, propicia y sin problemas», dijo el padre Aan, citado el lunes 5 de enero de 2026.

«Para que todos los miembros de la Parroquia Cikarang de la Iglesia Madre Teresa podamos realizar el culto con calma y tranquilidad, Dios los bendiga», añadió.

La congregación de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la Parroquia de la Prosperidad, en el centro de Yakarta, también sintió una sensación de seguridad similar. La representante de las mujeres católicas, Elita Kaviani Candra, expresó su agradecimiento a las filas de la policía metropolitana de Jaya, especialmente a la policía metropolitana de Gambir.

«Gracias a la presencia y capacidad del personal sobre el terreno, podemos celebrar el culto con un sentimiento de seguridad, calma y paz, incluida una buena sinergia para hacer que nuestra zona sea propicia. Saludo el arduo trabajo de la Policía Nacional para mantener la armonía y la seguridad de la gente de Gambir. Que Dios los bendiga en sus deberes de servicio, damas y caballeros, y que la Policía Nacional tenga aún más éxito», dijo Elita.

No sólo en los lugares de culto, las personas que viajan durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo también se sienten seguras. Las actividades en la estación y en el puerto se desarrollaron de manera ordenada y fluida. Sugeng, uno de los usuarios del servicio de tren, admitió que se sentía seguro cuando estaba en la estación Gambir.

«Nos gustaría agradecer a la Policía Metropolitana Central de Yakarta por asegurar la estación de Gambir para garantizar que funcione sin problemas, de forma segura y ordenada. Como usuario del tren este año, me siento seguro y cómodo», dijo Sugeng.

Los residentes que quieren regresar al este de Indonesia a través del puerto de Tanjung Priok también experimentan una seguridad similar. Arman, un pasajero del KM Dempo con destino a Manokwari, Papúa Occidental, apreció la atención de las autoridades a la comodidad de los pasajeros.