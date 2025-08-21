Adoptar a 3 millones de usuarios con solo RP1,000

Badung, Viva – Azotadoplataforma ASET cripto-experimentando un rápido crecimiento desde que se lanzó oficialmente el 30 de mayo de 2025. Hasta ahora o casi 3 meses, se han registrado 1 millón de usuarios. Esto fue revelado por el fundador de Floq, Yudhono Rawis.

«Somos optimistas de que al final de este año puede llegar a 3 millones de usuarios», dijo, Serangah, en Badung, Bali, el miércoles, agosto de 2025.

Yudhono dijo que el logro se obtuvo después de que Floq se basó en productos que eran fácilmente accesibles y satisfagan las necesidades de los nuevos usuarios al priorizar los principios de accesibilidad, seguridad y educación.

El enfoque actual es garantizar las necesidades del usuario, así como una coordinación ordenada para garantizar que el desarrollo del producto sea rápido, por lo que la activación del usuario crece exponencial en un trimestre.

Industria Un activo criptográfico En Indonesia, continúa mostrando un crecimiento significativo. Basado en datos de la autoridad de servicios financieros (Ojk), el número de clientes de activos criptográficos en Indonesia penetra a más de 15 millones de usuarios a partir de junio de 2025.

«No solo debemos construir una plataforma, sino también para construir confianza digital y alfabetización que traerá a más indonesios a la era Web3 con confianza», enfatizó.

Además, el antiguo oficial de Tokocrypto se dirige a una experiencia de inversión digital simple pero inclusiva, que va desde compras de 1,000 RP, verificación instantánea, integración de pagos con plataformas populares, hasta un solo clic de compra o venta de funciones.

«Con miles de plata en inversión. Esto se hace para invitar a los usuarios novatos a comenzar a invertir en etapas. Por lo tanto, somos optimistas de que adoptamos 3 millones de usuarios registrados hasta finales de este año», explicó.

El crecimiento de Floq también fue apoyado por el apoyo de una serie de nombres líderes y experimentados en la industria criptográfica, financiera y tecnología como gerencia y accionistas dirigidos por Yudhono Rawis.

Floq, como plataforma con licencia y OJK supervisado, ahora tiene el número de activos criptográficos ofrecidos continúan creciendo desde el comienzo de 10, luego hasta 25, y los últimos 50.

Yudhono dijo que, en solo tres meses desde el lanzamiento, la comunidad de Floq en las redes sociales también se desarrolló rápidamente orgánicamente, llegando a más de 210 mil seguidores en varias plataformas, que van desde Instagram, Tiktok, LinkedIn.

«Este crecimiento produce casi 20 millones de impresiones, incluidas más de 100 mil interacciones en Instagram y 1.4 millones de impresiones en Tiktok», explicó.

De hecho, los activos criptográficos que anteriormente estaban bajo el acuerdo y supervisión de la Agencia de Supervisión de Comercio de Comerciales (Bappeebti) fueron transferidos a OJK y Bank Indonesia (BI) desde el 10 de enero de 2025.

Floq tiene un alto estándar aplicado a la banca tanto en términos de seguridad de datos a la protección del cliente.

«Lanzamos un negocio cuando los estándares y regulaciones son claros. La confianza pública debería ser mejor en este momento», dijo Yudhono.