Adolescente asesinado a puñaladas por el hermano menor de su amante en Rohini, Delhi







Un adolescente fue atraído a un parque público a través de las redes sociales y supuestamente apuñalado asesinado por un grupo de menores, ya que el primero mantenía una relación con la hermana de uno de los atacantes, dijo el sábado un funcionario. Cinco menores han sido detenidos en relación con el crimen.

El incidente ocurrió el 15 de enero en el Parque Japonés en el área de Rohini, al noroeste de Delhi, donde la víctima, identificada como Divyanshu (18), fue atacada a plena luz del día. La policía dijo que el asesinato fue presuntamente planeado por el hermano menor de una niña con quien la víctima tenía una relación romántica.

Alrededor de las 15:00 horas se recibió una llamada de PCR sobre el apuñalamiento, tras lo cual un equipo de policia Corrió al lugar y encontró a Divyanshu herido y sangrando. Fue trasladado al Hospital BSA, donde los médicos lo declararon muerto.

Se registró un caso en las secciones pertinentes del BNS y se inició una investigación. Durante la investigación, los relatos de los testigos y la evidencia técnica revelaron que el hermano de la niña, un joven de 17 años, se había opuesto firmemente a la relación y había tramado una conspiración para eliminar a la víctima.

Los investigadores dijeron que acusado El menor supuestamente usó la cuenta de redes sociales de un amigo con un nombre falso para permanecer en contacto con Divyanshu y lo atrajo al parque con el pretexto de encontrarse. El día del incidente, supuestamente llegó al parque junto con sus asociados y atacó a la víctima con un cuchillo, provocándole la muerte. La policía dijo que todos los involucrados en el crimen eran menores de edad y fueron detenidos dentro de las 24 horas posteriores al registro del caso.

El cuchillo utilizado en el crimen fue recuperado, junto con el teléfono móvil de la víctima, su reloj de pulsera y una «kada» metálica en posesión de los menores, dijo la policía. Las autoridades dijeron que los menores involucrados eran residentes de la misma localidad y estudiaban en la misma escuela. Se están llevando a cabo más investigaciones, añadió la policía.

