‘Adolescence’ ve el aumento de las calificaciones en Netflix después de Emmys

«Adolescencia«Regresó a la Netflix Top 10 con 3,6 millones de visitas durante la semana del 15 al 21 de septiembre, convirtiéndose en la serie número 5 en inglés más vista en la lista.

La audiencia de la audiencia sigue la fuerte actuación de la serie limitada en los Emmys, llevándose a casa ocho premios, incluidas series limitadas excepcionales, actor de la serie limitada (Stephen Graham), el actor de la serie limitada (Owen Cooper) y la actriz de la serie limitada (Erin Doherty). Además de las ocho victorias, Netflix ganó el premio por series de no ficción de forma corta con «Adolescencia: la creación de la adolescencia».

