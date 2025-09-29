Admito el gobierno de comunicación, porque estamos trabajando

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto reconoció que gobierno Tenía carecía de comunicación con la comunidad. Sin embargo, enfatizó que el gobierno que dirigió estaba trabajando duro para el bienestar de la gente.

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Para ser honesto, le falta el primer mes del gobierno de comunicación, admito, porque estamos trabajando», dijo Prabowo.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

También aludió a su programa insignia, a saber, alimentación nutritiva gratuita (Mbg). Prabowo también dijo que se había sentido avergonzado de la gente porque el programa MBG a menudo lo pidió que aún no existía en su área.

«Nosotros comunicación A menudo puede ser bueno, pero los resultados no se avergüenzan, avergonzados de la gente, perdón por la gente, si hago la zona de los niños fuera de sus hogares, señor, señor, come nutritivamente señor. No he recibido señor ‘. Imagine eso, ‘sea paciente’ «, dijo Prabowo.

«Después de eso, la cabeza inmediatamente BGN Yo lo llamo. La cabeza está calva la cabeza «, continuó.

Por otro lado, Prabowo se sintió orgulloso porque el gobierno que lideró había logrado lograr varios logros. Uno de ellos está creando muchos trabajos a través del programa MBG.

La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

«Los logros del gobierno que lidero son bastante alentadores. Resulta que con MBG podemos crear empleos al final del año, a principios del próximo año a febrero hasta 1,5 millones de nuevos empleos», concluyó.