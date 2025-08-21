Admitir herido y amenazar con desmantelar otras cosas, Lisa Mariana: ¡Simplemente manténgase en sintonía!

VIVA – Lisa Mariana visto desahogar emociones a las tropas y la ira después de conocer los resultados Tes ADN Su hija con las iniciales ca y Ridwan Kamil. A partir de los resultados de la prueba de ADN realizada por Pudokkes Polri, reveló que se confirmó que CA no era el hijo de Ridwan Kamil.

En sus piezas en vivo de Tiktok el miércoles por la tarde, Lisa Mariana pudo sospechar que los resultados de la prueba de ADN de su hija fueron negativos con Ridwan Kamil. Sin embargo, afirmó estar relajado.

«El resultado será negativo que ya lo sabe, relájese. Relájate», dijo citado de las piezas de video cargadas en la cuenta de actualización de Tiktok @Bang.

La propia Lisa Mariana afirmó haber preparado otra estrategia siguiendo con los resultados de la prueba de ADN de su hija ayer. Con un tono apasionado, Lisa Mariana amenazó con desmantelar la figura original de Ridwan Kamil.

«Relájate, desmantelaré a los demás», dijo.

La mujer que había trabajado como modelo de una revista para adultos afirmó que aprovecharía su momento de llamadas al KPK el viernes mañana para desmantelar la figura de Ridwan Kamil. También pidió a los usuarios de las redes sociales que esperen la acción.

«El 22 tuve que ir al KPK para ser testigo, solo te quedas atento», dijo,

La propia Lisa admitió que estaba decidida a desmantelar la figura original de Ridwan Kamil porque se sintió herida por lo que le sucedió hasta ahora.

«Desempaqué, dije que omitiría, me descubriría herido», dijo.

Para información, basada en los resultados de la prueba de ADN realizada por la Poldia Nacional Pusdokkes, aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

La policía también se aseguró de que los resultados de la prueba de ADN del niño de ADN se llevaran a cabo científicamente e innegables. La certeza fue transmitida directamente por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General of Police Sumy Hastry Purwanti. Afirmó que el proceso de inspección fue de acuerdo con los procedimientos científicos, por lo que los resultados fueron finales.

«Los resultados del examen de ADN del campo de laboratorio de Pusdokes de Rolabdokes en los Pusdokes de la Policía Nacional se transmiten de acuerdo con el mejor conocimiento científico», dijo Sumy.

Según él, se tomaron muestras de ADN de RK, Lisa Mariana y los niños ca. Después de ser analizado del 8 al 12 de agosto, los resultados son claros: la mitad del ADN de CA coincide con Lisa Mariana, pero no con RK.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos un título de caso relacionado con los pasos que tomaremos más tarde. Más tarde actualizaremos», dijo.