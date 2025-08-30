Admitir errores y disculparse, Eko Patrio prometió escuchar las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – Miembro del Parlamento indonesio de la Facción Pan, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio Entregar una disculpa públicamente a todo público Indonesia ha dañado al público y ha provocado una acción reunión.

La disculpa fue transmitida por EKO Patrio a través de su carga personal de redes sociales de Instagram con el miembro del DPR Sigit Purnomo alias Pasha el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche.

Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN), EKO Patrio y vicepresidente de Pan, Viva Yoga Maulida en la oficina de PAN DPP, South Yakarta, jueves 6 de marzo de 2025

«Con gran humildad, la eco-apología de Patrio al público por la ansiedad que surge de mis acciones», dijo Eko.

Eko también escuchará todas las aspiraciones de la comunidad. También se dio cuenta de que la situación luego lastimó a muchas personas.

«Escucho todas las aspiraciones de la comunidad con respecto a la decepción, soy plenamente consciente de que esta situación trae lesiones a la nación, especialmente para las familias de las víctimas que pierden a sus seres queridos, o que tienen que soportar el sufrimiento debido a las colisiones que ocurren», dijo.

Eko también reconoció que su comportamiento había causado disturbios en la comunidad, incluidas las familias de las víctimas afectadas.

«Soy plenamente consciente de que esta situación trae lesiones a la nación, especialmente para las familias de las víctimas que pierden a sus seres queridos, así como a aquellos que tienen que soportar el sufrimiento debido a la colisión», dijo.

Este político PAN también expresó su compromiso de llevar a cabo realmente el papel de representantes de las personas con sinceridad, coraje y mantenimiento del juramento que se ha introducido.

«Espero que esta disculpa pueda ser aceptada, así como un recordatorio y también un reflejo para que continúe mejorando para llevar a cabo el mandato y la responsabilidad dada. Tomemos juntos cuidar la unidad y la paz de la nación», dijo Eko.