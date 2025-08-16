Admita que ha pasado mucho tiempo, Kimberly Ryder confía nuevamente Smitten …

Yakarta, Viva – actriz Kimberly Ryder Afirmó haber estado enamorados de la marca de tecnología de moda de Singapur durante mucho tiempo, Skinarma. La madre de dos hijos incluso recolectó una serie de productos de Skinarma mucho antes de que la marca colaborara oficialmente con la etiqueta local de Machine56 Techwear.

Cuando se conoció en el área de Cilandak, el sur de Yakarta, Kimberly compartió historias sobre su colección personal de Skinarma. Comenzando desde accesorios para teléfonos celulares hasta ropa, todo lo que ya tenía. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Si el Scinarma suele ser yo, en realidad ya tengo algunos accesorios. Como la carcasa del teléfono celular, o el ventilador, qué, la máquina de fanáticos es así. Entonces también hay bolsas, entonces, de todos modos, algunos accesorios, oh. Oh, la ropa también está allí.

Kimberly enfatizó que su interés en Skinarma no era una tendencia momentánea. Ha sido un usuario fiel durante más de dos años.

«No está mal, en realidad han pasado alrededor de dos años tal vez. Tal vez más», continuó.

Aunque se sabe que está de moda, a Kimberly no es una típica a la que le gusta reemplazar la carcasa del teléfono celular solo para adaptarse al estilo. Solo lo hizo si la vieja carcasa ya se veía o si había un nuevo diseño que era realmente atractivo.

«No, soy el más como cada seis meses, lo reemplazaré. Hasta que tal vez haya cambiado o tal vez hay algo nuevo que es divertido, cambié», explicó la ex esposa de Edward Akbar.

Como madre activa de niños, Kimberly pone la protección como una prioridad al elegir accesorios móviles. Sin embargo, no dejó el factor de estilo.

«Si a veces es como, ¿qué es, me gusta, está bien, si es para protección, seguro. De modo que si a mis hijos les gusta jugar, es seguro, ¿verdad? Entonces he estado buscando uno genial, elegante.

Para Kimberly, el accesorio correcto también puede aumentar la autoconfianza. Sintió que su teléfono celular se veía más fresco y diferente cuando se combinaba con una carcasa única y dura.

«Ah, sí. Entonces es como, lo que es, el HP es resistente a la resistencia, se ve bien. Entonces, parece que es diferente de los demás», dijo.

Mientras tanto, la colaboración de Machine56 X Skinarma se llama el paso correcto para las dos marcas. Darren, diseñador principal principal de Skinarma, dijo que ambos tienen la misma visión.

«Esta colaboración es un paso muy natural para nosotros. Tanto Machine56 como Skinarma tienen un lenguaje de diseño fuerte y el mismo compromiso de combinar funciones y estética. El resultado es una colección que no solo puede usarse, sino que también se convierte en una declaración visual en el mundo de la moda futura», dijo Darren.

Lo mismo fue transmitido por Yoga, Funder Machine56. Afirmó haber admirado durante mucho tiempo a Skinarma y vio esta colaboración como un impulso importante.

«Como un viejo fanático que ha visto la existencia de Skinarma creciendo en la arena local durante años, vemos esto como un momento perfecto en el que la tecnología móvil se encuentra con la estética típica del M56», dijo Yoga.

Esta colección de colaboración incluirá una variedad de productos, que van desde cajas de iPhone y AirPods, accesorios de estilo de vida, ropa, como camisetas y chaquetas de carreras. También se lanzarán productos exclusivos como casco de arte portátil, mochilas y embrague multifuncional.

Para los consumidores en Indonesia, el pre-pedido exclusivo se abrirá a principios del 15 al 18 de agosto de 2025, antes de su lanzamiento global el 1 de septiembre de 2025.