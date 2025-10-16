Admisión de ‘miedo’ del entrenador de los Florida Panthers en medio de preocupaciones sobre lesiones

El panteras de florida son los dos veces campeones defensores de la Copa Stanley. Muchos creen que tienen potencial para ganar una tercera Copa Stanley consecutiva. Sin embargo, Florida no está en plena forma. El entrenador Paul Maurice lo sabía incluso antes de la derrota del equipo por 4-1 ante el Alas rojas de Detroit el miércoles por la noche.

Florida perdió a Aleksander Barkov por una lesión del ligamento cruzado anterior durante el campo de entrenamiento. Matthew Tkachuk todavía se recupera de sus lesiones Jugó durante los Playoffs de la Copa Stanley de 2025. Thomas Nosek estará fuera por un largo tiempo y el equipo anunció el miércoles que Dmitry Kulikov se perderá cinco meses.

Florida ha demostrado su calidad a principios de temporada. De hecho, ganaron sus primeros tres juegos antes de perder juegos consecutivos contra el Folletos de Filadelfia y los Alas Rojas. Este no es un equipo para descartar en lo más mínimo.

Al mismo tiempo, hay cierta inquietud. Maurice dijo que no había arrogancia en su vestuario. Y su equipo entiende que no van a pasar la temporada sin problemas. No cree que haya una sensación de miedo, pero al mismo tiempo, no tiene una mejor palabra por ello.

“No tengo la palabra adecuada, pero el miedo ayuda”, dijo panteras dijo el jefe del banco, a través de NHL.com “Eso es parte de esto”.

Los Panthers encuentran foco entre las lesiones

El talento de Florida todavía puede llevarlos lejos. Brad Marchand ha tenido un excelente comienzo de temporada. Sam Bennett es un gran jugador y el actual ganador del Trofeo Conn Smythe. Y Sergei Bobrovsky está marcado, incluso teniendo en cuenta las pérdidas recientes.

Sin embargo, el talento sólo puede llegar hasta cierto punto cuando una gran parte del mismo se deja de lado. Incluso para un equipo tan cargado, problemas de lesiones de esta magnitud son difíciles de superar. Como resultado, cada jugador tiene que esforzarse, al igual que Bobrovsky.

Maurice ve a su equipo tan concentrado como debe estar. Esperaba que esto surgiera a través de su trabajo durante la temporada baja. Pero el enfoque por necesidad sigue siendo enfoque.

«Mi verano fue, ¿cómo puedo hacer que estos muchachos vuelvan a concentrarse en lo difícil?» dijo Maurice, a través de NHL.com. «Bueno, las lesiones sucedieron. Ahora todos están concentrados porque necesitamos [be].”

Paul Maurice encuentra un posible lado positivo

Hay muy pocos aspectos positivos que puedan surgir de una situación como ésta. Los Panthers están sufriendo y existe cierta preocupación de que los problemas puedan seguir creciendo. Sin embargo, Maurice cree que hay al menos un lado positivo cuando llegue el momento de los playoffs.

«El lado positivo es que potencialmente te vuelves a prueba de lesiones en los playoffs si puedes descubrir cómo sobrevivir a esto ahora», dijo Maurice, a través de NHL.com. «Eso es lo único que obtenemos de esto, porque vamos a tener que arañar y arañar para llegar a los playoffs, porque la división es así de buena».

El estándar de Florida en este momento es llegar a los playoffs como mínimo. Cualquier cosa menos sería un fracaso, incluso con la situación de las lesiones. Es una batalla cuesta arriba, pero es algo que Florida va a afrontar de frente.