Adjie Soetama, la cadera de la cadera del creador de canciones de Hip Hura murió

Yakarta, Viva – El mundo de la música nuevamente perdió músicos talentosos. Adjuro conocido como El creador de una canción Cadera de la cadera hura morir En este día, jueves 21 de agosto de 2025.

La información fue transmitida por el músico senior Agus Wisman, el cantante de Elfa, en su Instagram personal. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun .. !!! VIVA.

Según el músico, Adjie Soetama murió en 19.40 WIB en RSCM, Yakarta, debido al sufrimiento de complicaciones.

«Allahhumaghfirlahu Warhamhu es las artes adquiridas. Esperemos que el difunto Husnul Khotimah. Yo y la familia también estamos de luto en él. ¡Esperamos que las familias que quedan se dan fortaleza! Aamiin Yra. Al-Fatihah», concluyó.

Nacido el 17 de septiembre de 1957, Adjie Soetama es uno de los compositores que obtuvo una serie de éxitos populares en los años 80. Trabajó con Chrisye varias veces con la canción que escribió, incluida la cadera de la cadera Hura y I Love HLE que se convirtió en una canción popular del pasado.

El nombre completo de Adjie Sasongko Soetama, además de los dos éxitos de Chrisye, Adjie Soetama es también la persona detrás de la popularidad de la canción cantada por Vina Panduwinata titulada Cinta.