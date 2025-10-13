Aditya Zoni sigue defendiendo a Ammar Zoni: No hagas suposiciones irrazonables

VIVA – El hermano menor del actor. Ammar Zonieso es Adithy ZoniFinalmente apareció en público para dar aclaraciones y defender a su hermano mayor quien nuevamente estaba involucrado en un caso de drogas. Pidió al público, especialmente a los medios de comunicación, que no juzguen antes de que los hechos del juicio estén verdaderamente probados.

Lea también: Zeda Salim revela el verdadero carácter de Ammar Zoni: un verdadero dzolim



El caso que atrapó a Ammar Zoni comenzó con la revelación de la distribución de narcóticos en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, a principios de enero de 2025. El jefe del centro de detención de clase 1 en el centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, reveló que Ammar había estado bajo vigilancia durante mucho tiempo porque sus movimientos eran sospechosos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: De consumidor a traficante de drogas, amigo reacio a ayudar a Ammar Zoni



«En el momento de la redada, nuestros agentes sospechaban de los movimientos de AZ. Luego llegaron los agentes, se acercaron y realizaron una búsqueda», dijo Wahyu citado por VIVA el lunes 13 de octubre de 2025.

Durante la búsqueda, los agentes encontraron metanfetamina y marihuana seca que supuestamente pertenecían a Ammar Zoni. Según la investigación, se dijo que Ammar actuó como recolector de drogas fuera de la prisión antes de distribuirlas a otros presos. Se dice que los sospechosos se comunicaron mediante una aplicación segura llamada Zangi, que es difícil de rastrear.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Ammar Zoni Tantrum no recibió el dinero de Zeda Salim, el ex Kenny Austin resulta ser un hermoso modelo



Sin embargo, en medio de las acaloradas noticias, Aditya Zoni decidió estar al lado de su hermano. En una publicación aclaratoria y un video en Instagram, Aditya pidió al público que no se apresure a sacar conclusiones.

«Esperemos los hechos y los datos del juicio, no asumamos nada malo. Estoy muy seguro de que mi hermano no es como se informa… Siempre apoyaré a AMMAR ZONI», escribió Aditya en la declaración de Instagram @real_aditya1.

En un vídeo que duró más de dos minutos, Aditya también pidió firmemente a los medios y a los internautas que miraran este caso con objetividad.

«Bang Amar, esto sigue siendo una sospecha de amigos, por lo que no hay datos ni hechos todavía. Ambos estamos esperando los resultados del juicio», dijo Aditya.

«Realmente imploro a los amigos de Bang Amar que tengan más cuidado al hablar con los medios porque no quieren empeorar las cosas», añadió.

Aditya también enfatizó que conoce bien el carácter de su hermano desde la infancia. Describió a Ammar como una buena persona, que a menudo ayudaba a los demás y amaba a su familia.