Aditya Zoni está seguro de que Ammar Zoni no es un traficante y prefiere esperar las pruebas de los resultados del juicio.

VIVA – Adithy Zonihermana de Ammar Zoni Recientemente se pronunció sobre el caso de drogas que nuevamente arrastró a su hermano. En medio de las noticias generalizadas, Aditya enfatizó su creencia de que Ammar no era un traficante como se informó. Pidió al público que espere los resultados del juicio antes de emitir un juicio.

Lea también: Ammar Zoni, involucrado en tráfico de drogas en centros de detención, no fue trasladado a la prisión de Nusakambangan



A través de publicaciones en su Instagram personal, Aditya transmitió un mensaje para que el público no se apresure a concluir el caso y se deje consumir por los informes de los medios. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Aditya Zoni sigue defendiendo a Ammar Zoni: No hagas suposiciones irrazonables



«Esperemos los hechos y los datos del juicio, no asumamos nada malo. Estoy muy seguro de que mi hermano no es como se informa… Siempre apoyaré a AMMAR ZONI», escribió Aditya en su declaración en la cuenta @real_aditya1, citada el lunes 13 de octubre de 2025.

En su vídeo aclaratorio, Aditya también pidió firmemente a los medios y a los internautas que miraran este caso de forma objetiva.

Lea también: Zeda Salim revela el verdadero carácter de Ammar Zoni: un verdadero dzolim



«Bang Amar, esto sigue siendo una sospecha de amigos, por lo que no hay datos ni hechos todavía. Ambos estamos esperando los resultados del juicio», dijo.

«Realmente imploro a los amigos de Bang Amar que tengan más cuidado al hablar con los medios porque no quieren empeorar las cosas», añadió.

El caso Ammar Zoni comenzó con la revelación del tráfico de drogas en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, a principios de enero de 2025. El jefe del centro de detención de clase 1 en el centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, explicó que Ammar había estado bajo vigilancia durante mucho tiempo porque sus movimientos eran sospechosos.

«En el momento de la redada, nuestros agentes sospechaban de los movimientos de AZ. Luego llegaron los agentes, se acercaron y realizaron una búsqueda», dijo Wahyu citado por VIVA.

Durante la búsqueda, los agentes encontraron metanfetamina cristalina y marihuana seca que supuestamente pertenecía a Ammar. Según los resultados del examen, se dijo que Ammar había actuado como recolector de drogas fuera de la prisión antes de distribuirlas a otros reclusos. También se sabe que los sospechosos se comunican a través de una aplicación llamada Zangi, que es difícil de rastrear.

Sin embargo, en medio de la atención pública, Aditya se mantuvo firme en defender a su hermano. Admitió que realmente conocía la personalidad de Ammar desde la infancia.

«Estoy seguro de que mi hermano no es como los medios lo acusan de ser. Mi hermano es una buena persona, comparte a menudo y es un muy buen hermano con sus hermanos menores», dijo Aditya.