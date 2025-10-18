Adir Girds y Aandres Tauly a Ann

Jacarta – Erin Taulany finalmente habló sobre su problema de divorcio con André Taulany que actualmente está en el foco público. Además, los expedientes de la demanda de divorcio del tribunal se filtraron repentinamente a las redes sociales, por lo que muchas personas conocieron la esencia de su problema. Por otro lado, Erin también reveló las razones por las que el tribunal rechazó 3 veces la demanda de divorcio de su marido. Tampoco dudó en exponer la fealdad de André Taulany.

Confesando haber sido calumniada por Andre Taulany, Erin: Dijo Sr. Haji, ¡estudie religión nuevamente para no extraviarse!

Erin Taulany finalmente habló después de que se filtraran al público los motivos de la demanda de divorcio presentada por Andre Taulany en su contra. A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Erin negó las acusaciones hechas por su esposo y enfatizó que había sido calumniada.

Erin revela el secreto de por qué la demanda de divorcio de Andre Taulany fue rechazada tres veces

André Taulany y Rien Wartia Trigina

A través de una larga subida a su cuenta personal de Instagram, Erin enfatizó que todo este tiempo había optado por permanecer en silencio para mantener la salud mental de sus tres hijos. Sin embargo, esta vez decidió hablar y explicar por qué el tribunal rechazó tres veces la demanda de divorcio de Andre.

Erin amenaza con exponer la desgracia de Andre Taulany: revelo su traición hasta ahora

André Taulany y Rein Wartia Trigina

Erin Taulany finalmente rompió su silencio y abrió su voz después de que se filtraron al público los motivos de la demanda de divorcio de Andre Taulany en su contra. A través de una larga subida a su cuenta personal de Instagram, Erin enfatizó que todo este tiempo optó por permanecer en silencio no porque perdió, sino para mantener la salud mental de sus tres hijos.

