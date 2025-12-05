Jacarta – Plataforma de juegos online de Estados Unidos (US) Roblox fue prohibido oficialmente en Rusia después de que el organismo de control de los medios del país dijera que había identificado una «distribución masiva y repetida» de material ilegal, incluido contenido extremistas y propaganda LGTBQ.

Roblox tiene más de 150 millones de usuarios activos diarios, comercializados principalmente para niños, donde los jugadores crean sus propios juegos, se unen a mundos construidos por otros e interactúan en un entorno virtual compartido.

Como se cita VIVA del sitio Rusia hoyEl viernes 5 de diciembre de 2025, Roskomnadzor de Rusia anunció que bloquearía el acceso a los servidores de Roblox, afirmando que el contenido de la plataforma podría dañar «el desarrollo espiritual y moral de los niños».

El organismo de control de los medios citó interacciones sexualmente explícitas, acoso e intentos de adultos de contactar a menores en la función de chat de Roblox.

Además, los reguladores declararon que Roblox contenía material que promueve y tolera actividades extremistas y terroristas, llamados a cometer crímenes violentos y propaganda LGBTQ.

Los legisladores rusos advirtieron anteriormente que la plataforma es popular entre los depredadores que se acercan a menores en juegos antes de intentar llevar las conversaciones fuera de línea, señalando varios informes de acoso e insinuaciones sexuales.

Roskomnadzor señaló que había notificado repetidamente a Roblox desde 2019 sobre material prohibido y concluyó que su sistema de moderación interno no podía garantizar la seguridad total en la plataforma.

Esta prohibición se produce en medio de un escrutinio internacional cada vez más generalizado sobre Roblox. El mes pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda acusando a la empresa de “ignorar descaradamente” las leyes de seguridad y “defraudar a los padres”, calificando a Roblox de “guarida de depredadores” y acusándola de anteponer “pedófilos pixelados y ganancias corporativas” a la seguridad infantil. Kentucky y Luisiana han presentado demandas similares.

La plataforma también ha sido prohibida en Irak y Türkiye debido a preocupaciones sobre explotación y contenido inapropiado.

Roblox también está bajo escrutinio en Singapur en 2023 después de que los reguladores dijeran que un adolescente radicalizado se había unido a un servidor con temática de ISIS en la plataforma.