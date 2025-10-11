¡Adiós Mundial 2026! La selección de Indonesia fue derrotada por Irak

Yeda, VIVA – Sueños Selección Nacional de Indonesia conducir a Copa del Mundo 2026 definitivamente se fue a pique. El equipo de Patrick Kluiver perdió 0-1 ante Equipo nacional iraquí en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Apareciendo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia, en realidad parecía agresivo. Sin embargo, Mauro Zijlstra y sus amigos no marcaron ni un solo gol.

Irak intentó presionar primero cuando comenzó el partido, pero Indonesia creó una oportunidad en el minuto nueve mediante un tiro lateral de Thom Haye.

Cinco minutos más tarde, Indonesia creó otra oportunidad gracias a un pase de Thom Haye, pero el balón que encontró Mauro Zijlstra fue bloqueado por la defensa iraquí.

En menos de un minuto, el equipo de Patrick Kluivert tuvo otra oportunidad al aprovechar un saque de esquina, pero el cabezazo de Zijlstra aún se encontraba desviado de la portería iraquí.

Indonesia tuvo una oportunidad en el minuto 64. El disparo certero de Kevin Diks fue atrapado fácilmente por Jalal Hassan.

Ole Romeny tuvo la oportunidad de quedar libre en el minuto 68. Sin embargo, Zaid Tahseen recibió una falta, quien fue el último hombre. El árbitro chino, Ma Ning, solo mostró tarjeta amarilla a Zaid, protestada por Jay Idzes y los jugadores indonesios.

De hecho, Irak logró tomar la delantera en el minuto 76. Zidane Iqbal esquivó a los jugadores contrarios y luego disparó un buen disparo desde el borde del área que se fue al ángulo inferior derecho de la portería. Maarten Paes no tuvo ninguna posibilidad de alcanzar el balón.

El partido se calentó hacia el final. El jugador iraquí Zaid Tahseen fue expulsado por el árbitro tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el minuto 90+10.

El 1-0 para la victoria de Irak duró hasta el final del partido. El sueño de Indonesia de clasificarse para el Mundial de 2026 ciertamente se ha visto frustrado, tras perder dos partidos. En el partido anterior, Garuda perdió 2-3 ante Arabia Saudita.

Póngase en fila

Irak: Jalal Hassan; Hussein Haydar Ali, Zaid Tahseen Hantoosh, Munaf Younous, Merchias Ghazi Salih; Ibrahim Bayesh, Amir Fouad, Bashar Resan, Kevin Enkido William; Sherko Kareem, Mohanad Ali.

Indonesia: Martín Paes; Calvin verdonk, jay idzes, rizky ridho; Dean James, Joey Pelupessi, Thom Haye, Kevin Diks; Eliano Reijnders, Mauro Zijlstra, Ricky Kambuaya.