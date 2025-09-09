¡Adiós la Copa Asiática U-23! El equipo nacional U-23 indonesio no pudo calificar después de ser doblado Corea del Sur

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 Ciertamente no pudo lanzar a las finales Copa asiática u 23 2026 que se celebró en Arabia Saudita.

Necesita una victoria para calificar, Garuda Muda incluso derrotó 0-1 de Equipo nacional de Corea del Sur En el partido de clasificación del Grupo J en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Indonesia comenzó el juego agresivamente. El juego ni siquiera es un minuto, Garuda Muda es casi superior.

La puñalada de Rayhan Hannan seguida de un cebo horizontal al cuadro de penalización de Corea del Sur. Desafortunadamente, ningún jugador indonesio dio la bienvenida.

Corea del Sur logró ganar rápidamente en el sexto minuto. La patada de Hwang Do-Ok desde un ángulo estrecho arrancó al portero indonesio que estaba bajo Cahya Supriadi.

Equipo nacional indonesio U-23 Foto : Antara Foto/Umarul Faruq/Nym.

En el minuto 36, el tiro libre de Arkhan Fikri a Kadek Arel fue anulado por fuera de juego. Kadek Alel tampoco pudo aprovechar el cebo de la esquina de Arkhan con un encabezado hacia abajo.

En tiempo de lesión, el cabezazo de Rahmat Arjuna de Arkhan’s Bait nuevamente se perdió.

En la segunda mitad, Corea del Sur parecía más agresiva. El portero indonesio, Cahya Supriadi, tuvo que caer hacia arriba y hacia abajo asegurando el objetivo.

Uno de los salvadores de Cahya se llevó a cabo en el minuto 51. Pudo frustrar al jugador surcoreano desde corta distancia.

El puntaje 1-0 para la victoria de Corea del Sur duró hasta que terminó el juego. Corea del Sur se clasificó para la Copa Asiática U-23 2026 como ganadores del Grupo J con 9 puntos de 3 partidos.

Mientras que Indonesia debe estar satisfecho con ser finalista con 4 puntos y no pudo calificar como los cuatro mejores finalistas.

Composición del jugador

Indonesia U-23: Sffria, Repair Markx, Dony Pumpangas, Mikael Tata, Zanaidin Faarz, Rayhan Hanan, Achhan Fikri, Raphel Strug, Raphael Strug, How Tower.

Corea del Sur: Luna hyun-ho; Kang Min-Jun, Choi Woo-Jin, Choi Seok-Hyun, Lee Hyun-yong; Kim Ji-soo, Hwang Do-yun, Lee Seung-Won; Park Seung-Ho, Jeong Jae-Sang, Jould Ji-Hun.