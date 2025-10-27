Adiós Igor Tudor, gracias desde la Juventus

VIVA – Juventus oficialmente despedido Ígor Tudor desde la silla de entrenador tras los malos resultados que han seguido acosando al equipo en los últimos dos meses.

La decisión fue anunciada por la dirección del club el lunes 27 de octubre de 2025, pocas horas después de que la Anciana perdiera 0-1 ante la Lazio en la continuación. Serie A Liga italiana.

No sólo Tudor, la Juventus también cortó lazos con tres de sus asistentes: Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci.

«La Juventus FC anuncia hoy que ha despedido a Igor Tudor de su puesto como entrenador del primer equipo masculino, junto con su plantilla compuesta por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», escribe el comunicado oficial del club.

«El club les agradece su profesionalidad y dedicación durante los últimos meses y les desea todo lo mejor para sus futuras carreras», continúa el comunicado.

La decisión de la Juventus se consideró inevitable después de que el rendimiento del equipo continuara cayendo desde mediados de septiembre.

En los últimos ocho partidos de todas las competiciones, la Juventus nunca ha ganado, con un balance de cinco empates y tres derrotas.

La Vecchia Signora cayó 0-2 ante Como, 0-1 ante Real Madrid y finalmente 0-1 ante Lazio. La presión de los seguidores italianos y de los medios de comunicación aumentó hasta que la dirección finalmente dio pasos firmes.

Como medida de emergencia, la Juventus nombró entrenador interino a Massimo Brambilla. Brambilla liderará al equipo en su próximo partido contra Udinese el miércoles por la tarde hora local.

«El club también anunció que, por el momento, Massimo Brambilla será el entrenador del primer equipo masculino y se sentará en el banquillo en el partido de la Juventus contra el Udinese», escribió la Juventus en un comunicado.

Igor Tudor fue nombrado entrenador de la Juventus en marzo de 2025, en sustitución de Thiago Motta, que dimitió anteriormente.

Sin embargo, el reinado de Tudor no duró mucho.

En 24 partidos sólo consiguió 10 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

De hecho, se esperaba que el ex entrenador del Hellas Verona pudiera recuperar a la Juventus y competir en lo más alto de la Serie A.

Sin embargo, en realidad, el rendimiento de la Juventus se ha estancado e incluso disminuido bajo su dirección.