Adiós Equipo Nacional Indonesio, esta es una lista de 12 países que califican para la Copa Asiática del Sub-20 2026 2026

VIVA – Ronda de calificación Copa asiática Las mujeres U-20 2026 terminó oficialmente el lunes 11 de agosto de 2025 de la madera de la mañana. Un total de 12 países han confirmado boletos para el prestigioso torneo asiático.

Desafortunadamente, Equipo nacional Potri Indonesia U-20 debe enterrar el sueño de actuar en la final. El equipo joven de Garuda Pertiwi solo terminó cuando el subcampeón del Grupo D y no pudo ingresar a los tres mejores subcampeones.

Mientras tanto, Tailandia seguramente aparecerá como el anfitrión y será uno de los 12 participantes que competirán en la final.

Otros once países pasaron por el canal de calificación. Son Corea del Norte, Vietnam, Australia, India, China, Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Bangladesh y Taiwán.

Corea del Norte parecía poderosa en el Grupo A limpiando tres victorias y recolectando puntos perfectos. Vietnam notó lo mismo en el Grupo B y Australia en el Grupo C.

Australia no está sola del grupo C. Taiwán, quien terminó como subcampeón con seis puntos también calificados para las finales.

India salió como ganadores del Grupo D después de ganar Indonesia, mientras que China fue dominante en el Grupo E con un puntaje de nueve puntos.

Japón también es imparable en el Grupo F, ganando perfectamente en tres partidos.

El Grupo G pasó dos países a la vez, a saber, Uzbekistán y Jordan, quienes empacaron siete puntos. Mientras que del Grupo H, Corea del Sur y Bangladesh aseguraron con éxito boletos.

La lista de 12 países califica para Copa asiática de mujeres U-20 2026:

Tailandia (anfitrión)

Corea del Norte

Vietnam

Australia

India

Porcelana

Japón

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordán

Bangladesh

Taiwán