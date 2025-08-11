Adiós Equipo Nacional Indonesio, el impacto instantáneo del debut de Son Heung-Min en Los Ángeles FC

Yakarta, Viva – Noticias sobre Equipo nacional de mujeres indonesias U-20 que tuvo que despedirse de la Copa Asiática del Sub-20 2026 para ser cazadas por los lectores Viva Sport Durante el lunes 11 de agosto de 2025.

Otra cosa que está en el centro de atención es el debut. Hijo heung min De Los Ángeles FC. El jugador de Corea del Sur jugó un papel importante en traer a su equipo para atraer 2-2 contra Chicago Fire en la MLS continua.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Mauricio Souza abre voz sobre el recluta de Persija Eric Maxim Choupo-Moting



Bayern Munich Striker, Eric Maxim Choupo-Moting en el partido contra el FC Dugen

El entrenador de Yakarta Persija, Mauricio Souza, finalmente habló Relacionado con los rumores que el equipo reclutará El delantero Gaek de Camerún, Eric Maxim Choupo-Moting. Admitió que acababa de escuchar la noticia y no rechazó la posibilidad de la llegada de nuevos jugadores extranjeros al equipo de Kemayoran Tigers.

4. Frans Putros disfrutan con su nuevo papel en Persib Bandung



Defensor de Persib Bandung, Frans Putros

El defensor de Persib Bandung, Frans Putros, se sometió a un debut impresionante en su nueva posición cuando el ala izquierda de regreso en el partido de apertura de la Super League 2025/26 contra el semen Padang FC, el sábado (9/8) en el Bandung Gelora Lautan Api Stadium (GBLA). Bajo la dirección del entrenador Bojan Hodak, putros Jugó desde el primer minuto Y jugó un papel importante en la victoria por 2-0 ganada por Maung Bandung.

3. Adiós Equipo Nacional Indonesio, esta es una lista de 12 países que califican para la Copa Asiática Femenina Sub-20 2026 2026



Equipo nacional femenino indonesio U-20 Foto : Instagram @timnasindonesia

La ronda de clasificación de la Copa Asiática del Sub-20 de la U-20 está terminando oficialmente el lunes 11 de agosto de 2025 Hrs temprano en la mañana. Un total de 12 países han confirmado boletos para el prestigioso torneo asiático.

Desafortunadamente, el equipo nacional indonesio de Putri U-20 debe enterrar el sueño de tAmpil en la final. El equipo joven de Garuda Pertiwi solo terminó cuando el subcampeón del Grupo D y no pudo ingresar a los tres mejores subcampeones.

2. Debut en Los Ángeles FC, su hijo Heung-Min inmediatamente tiene un impacto importante



Jugador de Los Ángeles FC, hijo Heung-min

Son Heung Min tiene un impacto instantáneo en su debut con Los Angeles FC (LAFC) obteniendo un premio de penalización Lo que aseguró que su equipo atrajo 2-2 contra Chicago Fire en el partido de Major League Soccer (MLS) en Bridgeview, Illinois, hora local del sábado.

1. Más popular: el falso disco de Jay Idzes en Sassuolo, Shin Tae-yong inmediatamente trajo a Ulsan HD a ganar



Jay Idzes se une oficialmente a Sassuolo

Noticias sobre el defensor del equipo nacional indonesio Jay Idzes Inmediatamente haz un registro maligno Después de convertirse oficialmente en un jugador de Sassuolo, se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante la semana del 10 de agosto de 2025.