Adiós Emil Audero, nos vemos en la Copa Mundial 2026

VIVA – Las pruebas pesadas esperan Equipo nacional Indonesia antes de la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo. Portero principal, Emil Daring Mulyadi, ciertamente ausente contra Arabia Saudita e Irak.

Emil no pudo recuperarse a tiempo de una lesión. El portero de Cremonese debe permanecer en Italia para someterse a una mayor recuperación.

«Hoy llamé a Emil. Se sometió a MRI y confirmó, desafortunadamente no pudo unirse a Arabia Saudita e Irak», dijo el entrenador Equipo nacional indonesio, Patrick KluivertA través del canal oficial de YouTube del equipo nacional, viernes 3 de octubre de 2025.

Emil obtuvo la lesión cuando se calentó antes del partido de la Serie A 2025/2026 entre Como y Cremonese, el sábado 27 de septiembre.

La ausencia de Emil estaba perdiendo mucho para el equipo de Garuda. Desde que prestó como a CremaNSESE esta temporada, el portero de 28 años parecía impresionante. De las cuatro apariciones en la Serie A, Emil grabó dos veces una hoja limpia y ayudó al equipo de promoción a competir en la cima.

Patrick Kluivert también admitió que la pérdida de Emil se sintió bastante. «Fue un golpe de deslizamiento de tierra. Desde mi perspectiva, se ocupó muy bien del objetivo. Tanto en Cremonese como en el equipo nacional indonesio», dijo.

Aun así, Kluivert trató de mantener la calma. Consideró que todavía había otras opciones en el sector del portero. Maarten Paes, que se estaba recuperando de una lesión, estaba preparado para desempeñar un papel importante bajo la barra.

«Por otro lado, Maarten Paes está bien. Nos da confianza», agregó Kluivert.

Hasta ahora, Emil realmente está disfrutando el comienzo de una dulce temporada con Cremonese. El estado del préstamo de Como en realidad lo convierte en la primera opción. Su actuación fue sólida, y su contribución ayudó a levantar el nombre del club promocional en la Serie A.

Sin embargo, la lesión que sufrió hizo que sus pasos se detuvieran por un momento. La ausencia de Emil no es un día del juicio final, el equipo nacional indonesio todavía tiene otros porteros difíciles, a saber, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Ernando Ari y Arya Putra.