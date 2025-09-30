Adiós Amorim, Xavi no puedo esperar al Manchester United

VIVA – Xavi hernández muestra un gran interés para el entrenador Manchester United. El nombre de la leyenda del Barcelona se destaca en el medio de la estupidez de la posición. Ruben Amorim En la silla del entrenador de los Red Devils.

Leer también: Clasificación de la Premier League: el Liverpool todavía está en la cima a pesar de ser Bent Crystal Palace



Desde que fue manejado por Amorim, Performance Mu aún no estable. Los resultados arriba y abajo continúan persiguiendo, y su pico fue humillado por Brentford el fin de semana pasado. La derrota hizo que el futuro de Amorim en Old Trafford se deprimiera cada vez más.

Esta situación es lo que Xavi está tratando de usar. Al estar desempleado después de salir de Barcelona, ​​se dijo que el español estaba listo para aceptar desafíos en la Premier League con MU.

Leer también: Zidane puso dos condiciones si el Manchester United quiere reclutar a sí mismo



Esta noticia fue revelada por primera vez por un famoso periodista italiano, Fabrizio Romano. «Xavi estudió la Premier League, monitoreando la situación allí, y estaba listo para ir al United en cualquier momento, a pesar de que el club no apareció en la competencia europea», dijo Romano en una transmisión en el canal de YouTube, citado de Bein Sports.

Hasta ahora, MU Management no ha tomado una decisión oficial con respecto al destino de Amorim. Sin embargo, si Bruno Fernandes CS nuevamente se tragó resultados menores, no es imposible que Amorim se vaya más rápido que Old Trafford.

Leer también: Xavi Hernández reemplazará a Ruben Amorim en el Manchester United



El propio Xavi no es una figura extranjera en el mundo del coaching. Una clase con Amorim, una vez llevó a Al Sadd en Qatar a levantar el trofeo, luego continuó sus logros con Barcelona al ganar varios títulos nacionales.

Aun así, Xavi no es el único candidato para reemplazar Amorim. También se incluyeron varios otros nombres en MU radar, que van desde Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner, hasta Fabian Hurzeler.