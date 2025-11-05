Adies Kadir vuelve a estar activo como miembro de la RPD, esta es la reacción de Golkar

Jacarta – Líder de facción Golkar RPD RI, M. Sarmuji abre su voz sobre los resultados de la audiencia del Tribunal Honorario del Consejo (MKD) La RPD RI decide Adies Kadir activo nuevamente como miembro de la RPD.

Lea también: Sahroni y Uya Kuya llegan a la RPD y asisten a la sesión de decisión del MKD de la RPD



Sarmuji enfatizó que su partido dará seguimiento a la decisión del MKD.

«De acuerdo con las normas, daremos seguimiento a la decisión del MKD», dijo Sarmuji cuando fue contactado por VIVA el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: Los expertos en la sesión del MKD afirman que no hubo violación de la ética de Sahroni C y que las fuerzas del orden deberían tomar medidas contra los saqueadores





Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio y Nafa Urbach en la audiencia del MKD

Consideró que los partidarios de Adies Kadir en el distrito electoral (Dapil) apoyaron plenamente la decisión del MKD. Por lo tanto, Golkar ejecutará la decisión del MKD de acuerdo con las normas vigentes.

Lea también: La propuesta de Suharto de convertirse en héroe nacional, Puan: hay que prestar atención a su trayectoria



«Los electores de Pak Adies en el distrito electoral seguramente estarán contentos con esta decisión, porque también parecen estar de acuerdo con la decisión del MKD», concluyó.

Se sabe que el Consejo de Honor de la RPD de RI decidió reintegrar a Adies Kadir como miembro de la RPD de RI. MKD evalúa que Adies Kadir no violó nada ética.

Esta decisión fue transmitida por el vicepresidente del MKD de la RPD de RI, Adang Daradjatun, en la audiencia de decisión ética contra cinco miembros de la RPD de RI, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Con esto, el MKD decide y juzga, uno, declarando que no se ha demostrado que el primer acusado, Adies Kadir, haya violado el código de ética», dijo Adang en la sala de audiencias del MKD DPR RI.

«Declarando el primer acusado, Adies Kadir fue activado como miembro de la Cámara de Representantes a partir del momento en que se leyó esta decisión», continuó.

El Consejo Honorario (MKD) pidió entonces a Adies Kadir que tuviera más cuidado al transmitir información al público.

«Le pedimos al primer acusado, Adies Kadir, que tenga cuidado al transmitir información y que mantenga su comportamiento en el futuro», dijo.

Mientras tanto, cinco miembros de la RPD de varias facciones fueron previamente suspendidos por sus partidos locales debido a declaraciones y acciones que causaron controversia. Se trata de Ahmad Sahroni y Nafa Urbach del Partido Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y Surya Utama alias Uya Kuya del PAN, y Adies Kadir del Partido Golkar.



Vicepresidente de la RPD RI Adies Kadir.

El Partido Golkar suspendió al vicepresidente de la RPD de RI, Adies Kadir, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, después de que sus comentarios sobre el aumento de las asignaciones municipales provocaran una polémica.

Mientras tanto, el Partido Nasdem tomó la decisión de desactivar a Ahmad Sahroni y Nafa Urbach después de que ambos hicieran declaraciones públicas que se consideraron violatorias de la posición oficial del partido. Por otro lado, el PAN desactivó a Eko Hendro Purnomo y Surya Utama porque consideró que habían llevado a cabo acciones que no estaban en línea con las políticas internas del partido.