Adies Kadir, todavía líder de la RPD, se ocupa directamente de los casos de disputas territoriales en Surabaya

Jacarta – Vicepresidente RPD RHODE ISLAND, Adies Kadirenfatizó su compromiso de seguir enfocado en ayudar a los residentes que se han convertido en víctimas disputas de tierras De Surabayapoco después volvió a desempeñar activamente sus funciones como líder de la RPD RI.

Adies acaba de recibir una carta solicitando una reunión de audiencia (RDP) de representantes de los residentes afectados por la disputa de tierras con Pertamina que cubre 534 hectáreas compuestas por 3 subdistritos y 5 subdistritos en Surabaya, donde el número de víctimas alcanza decenas de miles de personas.

Vicepresidente de la RPD, Adies Kadir

Dijo que estas aspiraciones pronto se facilitarán a través de mecanismos oficiales en la RPD a través de la Comisión II que supervisa el ministerio ATR BPN y la Comisión VI, así como la Comisión XII que supervisa Pertamina para que se discutan con las partes relacionadas.

«He recibido cartas directamente de los residentes. La RPD de RI está dispuesta a facilitar el RDP que se programará en un futuro próximo para que este problema reciba una atención seria y una solución justa. El Estado no debe cerrar los ojos ante los derechos de su pueblo», dijo Adies.

«Ahora es el momento de volver al trabajo, escuchar las aspiraciones del pueblo y garantizarles justicia», afirmó.