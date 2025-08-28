ADIES Kadir se registró para liderar el período MKGR 2025-2030

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta de Golkar DPP Adies kadir Registrarse como candidato para el presidente del DPP OSC Mkgr Período 2025-2030 en la Xth Deliberación (Mubes) en 2025. La organización comunitaria de la deliberación de asuntos mutuos (Organización MKGR) es uno de los fundadores del fundador del Partido Golkar.

Al registrarse en la verificación y la elección de las Mubes X MKGR CSO, ADIES KADIR acompañado por el Secretario General del DPP Mkgr Ilham Permana, vicepresidente del DPP MKGR MKGR FAHD A RAFIQ y BAMBANG HERMANTO y la Junta de la Organización MKGR de DPP y el Presidente del DPD MKGR.

El Secretario General del MKGR DPP MKGR Ilham Permana dijo que estaba junto con la gerencia de DPP MKGR DPP junto con el DPD de la Organización de Mass de MKGR en todo Indonesia Solid Supporting ADIES Kadir para liderar organizaciones de masas de MKGR para el período 2025-2030.



Presidente de la fiesta de Golkar Mkgr, Adies Kadir en Grha Beta Mkgr, Central Yakarta

Ilham reveló que había cuatro razones por las cuales Ades Kadir era muy digna de liderar la organización MKGR. Entre ellos, dijo Ilham Permisa, porque la cifra de Ades Kadir como líder que logró traer a las organizaciones de masas de MKGR a ser grandes como lo es hoy.

«Pak Adies es un líder capaz en las principales organizaciones de MKGR y está lleno de logros y tiene una capacidad muy capaz como líder», dijo Ilham en la oficina de MKGR DPP, Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Además del historial y el liderazgo, la posición de Adies Kadir como vicepresidente del parlamento indonesio también se consideró estratégica para avanzar en las organizaciones de MKGR, así como sinergiendo el programa de organización con el presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

«Pak Adies Kadir es un líder plenario para las organizaciones de MKGR. Por lo tanto, es muy factible si su liderazgo en las organizaciones de MKGR continúa», dijo.

Mientras tanto, el Presidente del Comité de Verificación y Elección de Mubes X Mkgr Ormas, Supriansa reveló que el comité había verificado todos los requisitos requeridos por el comité. Como resultado, ADIES Kadir cumplió todos los requisitos de nominación como presidente general.

«Después de ser verificado, el Sr. Adies Kadir lo ha cumplido todo. Además, presentaremos los resultados de esta verificación al comité SC durante el juicio en las Mubes más tarde», dijo Supriansa.



Presidente del Golkar Party MKGR, ADIES Kadir (Centro) en Grha Beta Mkgr, Central Yakarta, miércoles 7 de mayo de 2025

También reveló que el registro de candidatos para el Presidente del MKGR DPP CSO se cerró hoy después de la apertura desde el 25 de agosto de 2025.

«Y hasta el día de hoy en el último día de registro, solo Pak Adies Kadir se ha registrado, y los resultados de su verificación se han declarado elegibles», dijo.