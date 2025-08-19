ADIES Kadir mencionan los salarios de los miembros de DPR permanentes, pero obtienen una asignación de la casa de RP. 50 millones

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Adies kadir confirma que salario árbol Miembro de DPR El período 2024-2029 no aumentó. Esto fue transmitido por ADIES al responder al tema del aumento salarial del legislador.

«El salario no está actualizado, todavía recibimos un salario de aproximadamente Rp. 6.5 millones, casi 7 millones de Rp.», Dijo ADIES en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, Adies explicó que hubo varios aumentos en los componentes Prestación Legisladores. Citó la asignación de arroz para aumentar a alrededor de Rp12 millones de los RP10 millones anteriores.

Con un aumento en la asignación, Adies dijo que los representantes del pueblo podrían embolsar un salario de casi RP. 70 millones cada mes.

«El salario no aumenta, soy muy firme en el salario que no aumenta. La asignación de alimentos se ajusta al índice actual, tal vez recibiendo casi Rp69 millones a Rp70 millones», dijo Adies Kadir.

ADIES también reveló que los miembros del DPR ya no obtienen una posición en casa como el período anterior. En cambio, los legisladores obtienen una asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes.

«Tal vez para un sustituto de una residencia oficial, un miembro del DPR con alrededor de Rp50 millones de dinero de alquiler, está abordando dinero con un precio de RP3 millones al mes, creo que todavía tiene sentido con sus deberes estatales», dijo Adies.

La asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes se considera ideal. En comparación con el precio de alquiler de una Cámara alrededor de Senayan, RP. 3 millones por mes.

«Ahora, si el contrato de la Cámara alrededor de Senayan es un año 50 millones, ya no está allí. Piense en que está allí, pero la Cámara no es, si abordo, le dio una pensión, considerar 3 millones por mes. Si Rp. 3 millones de veces 12, RP36 millones, ni siquiera le dará a una criada, entonces pagará al conductor y así sucesivamente», dijo Adies.



El problema con respecto al aumento salarial de los miembros del parlamento indonesio se dice que alcanza RP. El público discutió ampliamente 3 millones por día. Esta polémica hace que las personas resalten la cantidad de ingresos recibidos por los representantes de las personas.

Sin embargo, el Secretario General del DPR (Secretario General) Indra Iskandar negó que los salarios de los representantes del pueblo alcanzaran Rp100 millones por mes. La determinación del salario del DPR todavía se basa en el número Circular (SE) Setjen DPR RI KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

El salario básico de los miembros de DPR se refiere a la Regulación del Gobierno (PP) No. 75 de 2000. El Reglamento establece que el salario básico de los miembros de DPR es RP. 4.2 millones.

«Está mal si el salario es de 100 millones. Simplemente consulte con el Ministerio de Finanzas. Si la asignación de vivienda es diferente del salario», dijo Indra Iskandar.