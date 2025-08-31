Adies Kadir fue desactivado de un miembro de la facción del Partido DPR Golkar

Yakarta, Viva – Party Central Leadership Council (DPP) Golkar Oficialmente desactivó al vicepresidente del Parlamento indonesio, Adies kadircomo Miembro del parlamento indonesio Facción Golkar Y a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Tres fracciones compactas! Gerindra, PDIP y Golkar acordaron que la asignación de DPR se eliminara



El Decreto DPP del Partido Golkar fue firmado directamente por el presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia y el Secretario General del Partido Golkar, Muhammad Sarmuji.

En la carta, el Partido Golkar reiteró que las aspiraciones de la gente siguen siendo la referencia principal de la lucha política del partido.

Leer también: Haul Akbar Pangersa Uwa Kh Zezen, Sarmuji invitado a fortalecer la hermandad y el trabajo



Además, el DPP del Partido Golkar también enfatizó la importancia de la disciplina y la ética para todos los miembros del Parlamento indonesio de la facción Golkar.

«Según esta consideración, el Consejo de Liderazgo Central del Partido Golkar desactivó oficialmente a Adies Kadir como miembro del DPR de la facción del Partido Golkar, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025», dijo Sarmuji en su declaración oficial, domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Takziah a la funeraria, Secretario General de Golkar: Dios, affan regresa al cielo





Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia y presidente de AMPI DPP Jerry Sambuaga en la oficina DPP de la fiesta de Golkar, West Yakarta

El Partido Golkar DPP declaró que todo su progreso político fue la cristalización del espíritu populista que se basó en los ideales nacionales como estipulados en el preámbulo de la Constitución de 1945.

Golkar también expresó su profunda tristeza por la muerte de varios ciudadanos indonesios en varios eventos recientemente, especialmente cuando lucharon por aspiraciones.

«El DPP del Partido Golkar confirma los esfuerzos del partido para fortalecer la disciplina y la ética para los miembros del Parlamento Indonesio del Partido Golkar», dijo.