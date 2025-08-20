ADIES Kadir Aclaración de los miembros de Gastehal-Gettings de miembros del Parlamento

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Adies kadir aclarar el problema Prestación Miembro de DPR RI llamó. Enfatizó la asignación arroz Y gas Para los miembros del DPR no suben.

Según ADIES, la asignación de arroz obtenida por los miembros del Parlamento Indonesio fue de RP 200,000 por mes, no RP. 10 millones que luego aumentaron a Rp 12 millones.

«La asignación de arroz no se ha incrementado desde 2010, son Rp. 200,000 por mes. No Rp. 12 millones por mes.



Golkar Party Waketum, Adies Kadir en la oficina de DPP de la fiesta de Golkar

En cuanto a la asignación de gasolina, dijo ADIES, la cantidad recibida por los miembros del DPR cada mes es RP. 3 millones.

«No (arriba), Rp. 3 millones (por mes). Así que no hay cambios», explicó ADIES.

Por otro lado, Adies afirmó que había un error de datos que transmitió al equipo de medios. Luego verificó los datos relacionados con los detalles de los componentes de subsidio de los miembros del Parlamento Indonesio al Secretaría General (SetJen) del Parlamento Indonesio.

«Hay una serie de cosas que di los datos incorrectos, luego, después de verlo en Kekekjenan, aparentemente no hubo aumento, tanto salarios como beneficios como dije», dijo Adies.

Anteriormente, ADIes enfatizó que el salario básico de los miembros del DPR para el período 2024-2029 no había aumentado. Esto fue transmitido por ADIES para responder al tema de un aumento en los salarios de los legisladores.

«El salario no está actualizado, todavía recibimos un salario de aproximadamente Rp. 6.5 millones, casi 7 millones de Rp.», Dijo ADIES en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

También reveló que los miembros del DPR ya no obtienen una casa como el período anterior. En cambio, los legisladores obtienen una asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes.



Vicepresidente del Parlamento Indonesio ADIES KADIR.

«Tal vez para un sustituto de una residencia oficial, un miembro del DPR con alrededor de Rp50 millones de dinero de alquiler, está abordando dinero con un precio de RP3 millones al mes, creo que todavía tiene sentido con sus deberes estatales», dijo Adies.

La asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes se considera ideal. En comparación con el precio de alquiler de una Cámara alrededor de Senayan, RP. 3 millones por mes.