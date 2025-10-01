Adicto al juego en línea a la depresión, los hombres en cilincing están decididos a terminar con su vida colgando

Yakarta, Viva – Residentes de Rorotan, CilincingNorth Yakarta, conmocionado por la muerte de un hombre con las iniciales que Azh (42) encontró colgado en su casa.

Leer también: PRABOWO: objetivo de 25 mil casas pero realización de 26 mil, más bien anómalo



Sucedió el martes 30 de septiembre de 2025. Supuestamente, la víctima se sintió frustrada debido a que estaba atrapado en Juego en línea. El Jefe de la Sub -División de Información de la Comunidad de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía Reonald Simanjuntak, explicó que la víctima fue descubierta por primera vez por su esposa, N (44). En ese momento, N acaba de llegar a casa de Casa sus hijos.

«La esposa de la víctima se sorprendió cuando encontró a su esposo ya colgando en la trastienda en un estado sin vida», dijo Reonald, miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Problema de Prabowo 3 millones de casas: derechos de las personas y convertirse en un motor de movimiento económico



El pánico hizo un informe inmediato al cabezal local de RT. En breve, esta noticia se extendió rápidamente a los residentes locales hasta que la policía bajó a la ubicación.

Leer también: Prabowo inaugura la agricultura masiva 26 mil casas subsidiadas en Cileungsi



La policía que hizo la escena del crimen (escena del crimen) aseguró que no hubiera signos de violencia contra el cuerpo de la víctima. De la información familiar, se dice que AZH a menudo pasa tiempo jugando a juegos de azar en línea y últimamente parece deprimido.

«No hay ningún problema familiar. Las acusaciones, mientras las víctimas están frustradas debido a la adicción a los juegos de azar en línea para que se determinen colgarnos», dijo nuevamente.